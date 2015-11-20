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"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي

أكد أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي.
وأكد "التحالف"، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.
وقال "التحالف" إن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلنت القوات المشتركة في اليمن تقدمها في جنوب الحديدة والسيطرة على مناطق استراتيجية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي.
وأكد "التحالف"، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.
وقال "التحالف" إن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلنت القوات المشتركة في اليمن تقدمها في جنوب الحديدة والسيطرة على مناطق استراتيجية.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
05:23 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:08 PM

"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي

أكد أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,407

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي.
وأكد "التحالف"، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.
وقال "التحالف" إن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلنت القوات المشتركة في اليمن تقدمها في جنوب الحديدة والسيطرة على مناطق استراتيجية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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