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النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء

فتح نادي النصر، اليوم الأحد، تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد مباراة الفريق يوم أمس، مشيراً إلى أنه لا صحة للمعلومات حول عرض اتحاد القدم تأجيل مباراة الفريق أمام الفيحاء ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال النادي في بيانه: "أكد مصدر مسؤول في نادي النصر على أن النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الفيحاء أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الجميع يتحمل ذلك التقصير.

مقدرين وقفة الجماهير النصراوية ومؤكدين أن الاعتذار لهم لا يكفي بل يجب أن يكون عملياً من الجميع ومصحوباً بالنتائج.

وتابع: "كما أشار المصدر إلى أن إدارة النادي فتحت تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد المباراة، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حسب لوائح النادي الداخلية.

وأضاف البيان: "رداً على الاستفسارات الواردة من بعض وسائل الإعلام حول صحة ما تم تداوله عن عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الفيحاء؛ حيث أوضح المصدر: هذه المعلومة غير صحيحة ولم يطرح علينا هذا العرض إطلاقًا، خصوصًا أن صلاحية التأجيل لدى رابطة دوري المحترفين وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء
سبق

فتح نادي النصر، اليوم الأحد، تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد مباراة الفريق يوم أمس، مشيراً إلى أنه لا صحة للمعلومات حول عرض اتحاد القدم تأجيل مباراة الفريق أمام الفيحاء ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال النادي في بيانه: "أكد مصدر مسؤول في نادي النصر على أن النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الفيحاء أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الجميع يتحمل ذلك التقصير.

مقدرين وقفة الجماهير النصراوية ومؤكدين أن الاعتذار لهم لا يكفي بل يجب أن يكون عملياً من الجميع ومصحوباً بالنتائج.

وتابع: "كما أشار المصدر إلى أن إدارة النادي فتحت تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد المباراة، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حسب لوائح النادي الداخلية.

وأضاف البيان: "رداً على الاستفسارات الواردة من بعض وسائل الإعلام حول صحة ما تم تداوله عن عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الفيحاء؛ حيث أوضح المصدر: هذه المعلومة غير صحيحة ولم يطرح علينا هذا العرض إطلاقًا، خصوصًا أن صلاحية التأجيل لدى رابطة دوري المحترفين وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:49 PM

النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح نادي النصر، اليوم الأحد، تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد مباراة الفريق يوم أمس، مشيراً إلى أنه لا صحة للمعلومات حول عرض اتحاد القدم تأجيل مباراة الفريق أمام الفيحاء ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال النادي في بيانه: "أكد مصدر مسؤول في نادي النصر على أن النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الفيحاء أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الجميع يتحمل ذلك التقصير.

مقدرين وقفة الجماهير النصراوية ومؤكدين أن الاعتذار لهم لا يكفي بل يجب أن يكون عملياً من الجميع ومصحوباً بالنتائج.

وتابع: "كما أشار المصدر إلى أن إدارة النادي فتحت تحقيقاً داخلياً بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد المباراة، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حسب لوائح النادي الداخلية.

وأضاف البيان: "رداً على الاستفسارات الواردة من بعض وسائل الإعلام حول صحة ما تم تداوله عن عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الفيحاء؛ حيث أوضح المصدر: هذه المعلومة غير صحيحة ولم يطرح علينا هذا العرض إطلاقًا، خصوصًا أن صلاحية التأجيل لدى رابطة دوري المحترفين وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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