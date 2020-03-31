النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" توضح تفاصيل إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قالت: الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

وبيّنت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغاً للعمل في منشأته.

وأضافت في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" نقلها موقع "ارقام" الاقتصادي، أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلاً كعامل في أيّ منشاة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة الى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 / 08 / 1440 هـ.

وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق اجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة الى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد.

وبيّنت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعفاء المنشآت الصغيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" توضح تفاصيل إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

وبيّنت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغاً للعمل في منشأته.

وأضافت في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" نقلها موقع "ارقام" الاقتصادي، أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلاً كعامل في أيّ منشاة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة الى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 / 08 / 1440 هـ.

وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق اجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة الى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد.

وبيّنت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:55 AM

"الموارد البشرية" توضح تفاصيل إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قالت: الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
8,467

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

وبيّنت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغاً للعمل في منشأته.

وأضافت في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" نقلها موقع "ارقام" الاقتصادي، أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلاً كعامل في أيّ منشاة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة الى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 / 08 / 1440 هـ.

وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق اجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة الى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد.

وبيّنت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة