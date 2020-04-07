النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا ترتفع لهذه العوامل

التوسع في إجراء فحوص كورونا للكشف المبكر عن المصابين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستواصل التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص مع جميع شركائها؛ لمواجهة جائحة كورونا في كل مكان في المملكة، متوقعاً أن يفضي هذا التوسع إلى الاستمرار في الكشف المبكر عن الحالات.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "تلاحظون أن أعداد حالات كورونا ترتفع؛ وذلك لعدة عوامل، منها الارتفاع العام للحالات حول العالم لهذه الجائحة، ونمو منحناها وتصاعده عالمياً، وما نحن إلا جزء من هذه العالم والإقليم من حولنا، إضافة إلى عدم تمسك والتزام البعض بالإجراءات الاحترازية، إذ رصدت الحركة المرورية المجتمعية نسبةً 46% لم يكن منها متقيد، وكانت باتجاه التسوق أو الترفيه أو مواقع عمل وغيره، وهذه باستطاعتنا أن نقلل منها بالتقيد بالإجراءات".

وأضاف متحدث "الصحة": "لوحظ أن هناك مجموعة من إخواننا المقيمين خاصة العمال في المساكن، حيث هنالك انتشار لعدد من الإصابات فيما بينهم، وهذا يدل على أننا جميعنا يجب أن يوصل الرسالة لهم باللغة التي يفهمونها وباللغات التي تجاوزت عشر لغات، وجعلتها وزارة الصحة متاحة".

وشدد متحدث "الصحة" على أهمية أن يتأكد أرباب الشركات والمؤسسات من وجود البيئة الصحية المناسبة في المساكن لهم، وأن يوصلوا الرسالة المناسبة لكل العمال من مختلف شرائحهم ولغاتهم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا ترتفع لهذه العوامل
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستواصل التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص مع جميع شركائها؛ لمواجهة جائحة كورونا في كل مكان في المملكة، متوقعاً أن يفضي هذا التوسع إلى الاستمرار في الكشف المبكر عن الحالات.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "تلاحظون أن أعداد حالات كورونا ترتفع؛ وذلك لعدة عوامل، منها الارتفاع العام للحالات حول العالم لهذه الجائحة، ونمو منحناها وتصاعده عالمياً، وما نحن إلا جزء من هذه العالم والإقليم من حولنا، إضافة إلى عدم تمسك والتزام البعض بالإجراءات الاحترازية، إذ رصدت الحركة المرورية المجتمعية نسبةً 46% لم يكن منها متقيد، وكانت باتجاه التسوق أو الترفيه أو مواقع عمل وغيره، وهذه باستطاعتنا أن نقلل منها بالتقيد بالإجراءات".

وأضاف متحدث "الصحة": "لوحظ أن هناك مجموعة من إخواننا المقيمين خاصة العمال في المساكن، حيث هنالك انتشار لعدد من الإصابات فيما بينهم، وهذا يدل على أننا جميعنا يجب أن يوصل الرسالة لهم باللغة التي يفهمونها وباللغات التي تجاوزت عشر لغات، وجعلتها وزارة الصحة متاحة".

وشدد متحدث "الصحة" على أهمية أن يتأكد أرباب الشركات والمؤسسات من وجود البيئة الصحية المناسبة في المساكن لهم، وأن يوصلوا الرسالة المناسبة لكل العمال من مختلف شرائحهم ولغاتهم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:16 PM

متحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا ترتفع لهذه العوامل

التوسع في إجراء فحوص كورونا للكشف المبكر عن المصابين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
14,346

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستواصل التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص مع جميع شركائها؛ لمواجهة جائحة كورونا في كل مكان في المملكة، متوقعاً أن يفضي هذا التوسع إلى الاستمرار في الكشف المبكر عن الحالات.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "تلاحظون أن أعداد حالات كورونا ترتفع؛ وذلك لعدة عوامل، منها الارتفاع العام للحالات حول العالم لهذه الجائحة، ونمو منحناها وتصاعده عالمياً، وما نحن إلا جزء من هذه العالم والإقليم من حولنا، إضافة إلى عدم تمسك والتزام البعض بالإجراءات الاحترازية، إذ رصدت الحركة المرورية المجتمعية نسبةً 46% لم يكن منها متقيد، وكانت باتجاه التسوق أو الترفيه أو مواقع عمل وغيره، وهذه باستطاعتنا أن نقلل منها بالتقيد بالإجراءات".

وأضاف متحدث "الصحة": "لوحظ أن هناك مجموعة من إخواننا المقيمين خاصة العمال في المساكن، حيث هنالك انتشار لعدد من الإصابات فيما بينهم، وهذا يدل على أننا جميعنا يجب أن يوصل الرسالة لهم باللغة التي يفهمونها وباللغات التي تجاوزت عشر لغات، وجعلتها وزارة الصحة متاحة".

وشدد متحدث "الصحة" على أهمية أن يتأكد أرباب الشركات والمؤسسات من وجود البيئة الصحية المناسبة في المساكن لهم، وأن يوصلوا الرسالة المناسبة لكل العمال من مختلف شرائحهم ولغاتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,996

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة