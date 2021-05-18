شاهين : 3 أسباب لتصدر مصر رغبات المسافرين السعوديين و19 رحلة يومية للقاهرة

رفع قيود السفر بالسعودية أنعش السياحة المصرية

بعد مرور يومين على رفع قيود السفر للمواطنين السعوديين وسفر عشرات الآلاف إلى الخارج جاء تصدر مصر للوجهات الأكثر طلبًا للسعوديين في السفر.

ويوضح الخبير السياحي شريف شاهين نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق البارون بمصر أسباب تصدر مصر لرغبات السعوديين المسافرين بعد رفع قيود السفر قائلاً إن تنوع دول العالم في تطبيق الإجراءات الصحية سواء في استقبال السياح أو سفر مواطنيها ومنها المملكة العربية السعودية التي سمحت بالسفر إلى الخارج عدا 13 دولة للوضع الصحي بها، وفي المقابل فإن الدول التي تستقبل السياح تضع أيضًا شروطًا وإجراءات لضمان سلامة المواطنين والسياح ومنها مصر التي سهلت الإجراءات أمام السياح بتوفير الفحوص والتحاليل المطلوبة بأسرع وقت.

ولفت شاهين إلى أن هناك 3 أسباب رئيسة جعلت مصر في صدارة رغبات الأشقاء السعوديين وهي أولاً : سهولة المتطلبات الصحية حيث تطلب مصر فحص بي سي ار قبل السفر بمدة 72 ساعة فقط، وثانيًا : التكلفة والأسعار في مصر أقل من مثيلاتها من الوجهات السياحية بالمنطقة، وثالثا: توافر جميع الخدمات السياحية في المدن الساحلية البعيدة عن زحام المدن الداخلية التي تتطلبها الأسر والعائلات السعودية.

وأشار شاهين إلى أن عدد الرحلات الجوية اليومية من الرياض للقاهرة يبلغ 7 رحلات من جدة يبلغ 10 رحلات يومية ومن المدينة المنورة يبلغ رحلتين في اليوم بإجمالي 19 رحلة مما يدل على زيادة الطلب على السفر إلى مصر من جانب المسافرين السعوديين.