أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قراراً بتكليف كبير أخصائي المختبر عدي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد مديراً لقسم المختبرات البيطرية بمحاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
"المحيميد" مديراً لـ"المختبرات البيطرية" بمحاجر مكة
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قراراً بتكليف كبير أخصائي المختبر عدي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد مديراً لقسم المختبرات البيطرية بمحاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
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"المحيميد" مديراً لـ"المختبرات البيطرية" بمحاجر مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-05
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
03:53 PM
"المحيميد" مديراً لـ"المختبرات البيطرية" بمحاجر مكة
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قراراً بتكليف كبير أخصائي المختبر عدي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد مديراً لقسم المختبرات البيطرية بمحاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
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