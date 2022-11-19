وفاة 6 أشخاص.. دهسوا شخصَيْن فتفحمت جثثهم الأربع في حادث مروري بأبها

باشرها الهلال الأحمر والجهات الأمنية

لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم أربعة تفحمت جثثهم، في حادث مروري على طريق "الميه" الرابط بين أبها وخميس مشيط.

وقال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث انقلاب ودهس على طريق "الميه" باتجاه الخميس في مدينة أبها؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات.

وأضاف بأنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، الذي وقع في الساعة الـ13.54 ظُهر اليوم، توجَّهت ثلاث فرق إسعافية، واتضح وجود 6 حالات وفاة في الموقع.

وأردف بأنه وقع الحادث بعدما دهست سيارة من نوع هايلكس شخصَيْن، ثم انحرفت لتصطدم بسيارة أخرى، تقف على جانب الطريق، لم يكن فيها أحد؛ ما أدى لوفاة الحالتَيْن المدهوستَيْن، ووفاة جميع الأشخاص الموجودين بالسيارة الهايلكس بعد اشتعال النيران بها، وتفحُّم جثثهم الأربع.