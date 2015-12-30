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رئيس ملكية ينبع يبحث أوجه التعاون والتكامل مع أرامكو

خلال زيارة تَضَمّنت مركز الطوارئ والمصفاة ومصنع إسالة الغاز

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، بزيارة لشركة أرامكو السعودية بينبع يرافقه مديرو العموم.

وكان في استقباله مسؤولو أرامكو، واستمع إلى عرض عن الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقام بجولة داخل الشركة تضمنت مركز الطوارئ 911، ومصفاة ينبع، ومصنع إسالة الغاز الطبيعي.

وقدّم مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية المهندس عبدالعزيز الشنقيطي بينبع، عرضًا مرئيًّا تَضَمّن الخطة الاقتصادية والتجمعات الصناعية المستهدفة وأبرز الإنجازات خلال العام 2020م وأبرز المشاريع النوعية الجديدة التي تقوم الهيئة الملكية بينبع بتنفيذها حاليًا، وتلك التي تم الانتهاء منها.

كما تَطَرّق العرض إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية بالمدينة لعام 2021م، الذي توليه الهيئة الملكية بينبع أهمية خاصة والإيمان العميق بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة لبحث التعاون والتكامل بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس ملكية ينبع يبحث أوجه التعاون والتكامل مع أرامكو
سبق

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، بزيارة لشركة أرامكو السعودية بينبع يرافقه مديرو العموم.

وكان في استقباله مسؤولو أرامكو، واستمع إلى عرض عن الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقام بجولة داخل الشركة تضمنت مركز الطوارئ 911، ومصفاة ينبع، ومصنع إسالة الغاز الطبيعي.

وقدّم مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية المهندس عبدالعزيز الشنقيطي بينبع، عرضًا مرئيًّا تَضَمّن الخطة الاقتصادية والتجمعات الصناعية المستهدفة وأبرز الإنجازات خلال العام 2020م وأبرز المشاريع النوعية الجديدة التي تقوم الهيئة الملكية بينبع بتنفيذها حاليًا، وتلك التي تم الانتهاء منها.

كما تَطَرّق العرض إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية بالمدينة لعام 2021م، الذي توليه الهيئة الملكية بينبع أهمية خاصة والإيمان العميق بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة لبحث التعاون والتكامل بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:29 PM

رئيس ملكية ينبع يبحث أوجه التعاون والتكامل مع أرامكو

خلال زيارة تَضَمّنت مركز الطوارئ والمصفاة ومصنع إسالة الغاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، بزيارة لشركة أرامكو السعودية بينبع يرافقه مديرو العموم.

وكان في استقباله مسؤولو أرامكو، واستمع إلى عرض عن الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقام بجولة داخل الشركة تضمنت مركز الطوارئ 911، ومصفاة ينبع، ومصنع إسالة الغاز الطبيعي.

وقدّم مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية المهندس عبدالعزيز الشنقيطي بينبع، عرضًا مرئيًّا تَضَمّن الخطة الاقتصادية والتجمعات الصناعية المستهدفة وأبرز الإنجازات خلال العام 2020م وأبرز المشاريع النوعية الجديدة التي تقوم الهيئة الملكية بينبع بتنفيذها حاليًا، وتلك التي تم الانتهاء منها.

كما تَطَرّق العرض إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية بالمدينة لعام 2021م، الذي توليه الهيئة الملكية بينبع أهمية خاصة والإيمان العميق بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة لبحث التعاون والتكامل بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية.

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