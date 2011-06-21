النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الأولى منذ تفشي "كورونا".. بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس في الأماكن المفتوحة

يطبق القرار اعتبارًا من يوليو

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي "كوفيد19"؛ مما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرّر بشدة.

وأوضح وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن هذا القرار أعطى مرونة أكبر لحفلات الزفاف في استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أنه بموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز بدءًا من بداية يوليو (تموز) المقبل إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو في مبنى مغطى جزئيًّا بأماكن معتمدة مثل الفنادق.

وبيّن "باكلاند" أن هذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل رغم أن الحكومة أشارت إلى أنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

من جهتها أشارت الحكومة إلى أن الخطوة تعد تعزيزًا لقطاع حفلات الزفاف؛ لأنها ستوفر مزيدًا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمّدت أعمالهم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
للمرة الأولى منذ تفشي "كورونا".. بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس في الأماكن المفتوحة
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي "كوفيد19"؛ مما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرّر بشدة.

وأوضح وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن هذا القرار أعطى مرونة أكبر لحفلات الزفاف في استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أنه بموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز بدءًا من بداية يوليو (تموز) المقبل إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو في مبنى مغطى جزئيًّا بأماكن معتمدة مثل الفنادق.

وبيّن "باكلاند" أن هذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل رغم أن الحكومة أشارت إلى أنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

من جهتها أشارت الحكومة إلى أن الخطوة تعد تعزيزًا لقطاع حفلات الزفاف؛ لأنها ستوفر مزيدًا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمّدت أعمالهم.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
08:05 PM

للمرة الأولى منذ تفشي "كورونا".. بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس في الأماكن المفتوحة

يطبق القرار اعتبارًا من يوليو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,927

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي "كوفيد19"؛ مما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرّر بشدة.

وأوضح وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن هذا القرار أعطى مرونة أكبر لحفلات الزفاف في استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أنه بموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز بدءًا من بداية يوليو (تموز) المقبل إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو في مبنى مغطى جزئيًّا بأماكن معتمدة مثل الفنادق.

وبيّن "باكلاند" أن هذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل رغم أن الحكومة أشارت إلى أنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

من جهتها أشارت الحكومة إلى أن الخطوة تعد تعزيزًا لقطاع حفلات الزفاف؛ لأنها ستوفر مزيدًا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمّدت أعمالهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة