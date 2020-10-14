النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبورتنغ لشبونة" يرفض عرض "الهلال" لضم "لوتشيانو فيتو" الأرجنتيني

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن أن نادي سبورتنغ لشبونة قد رفض عرضًا من نادي الهلال لضم اللاعب الأرجنتيني لوتشيانو فيتو.

وبحسب تلك التقارير فإن عرض الهلال لضم اللاعب بلغ 7 ملايين يورو في حين يريد النادي البرتغالي نحو 11 مليون يورو .

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط وسبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع أندية أتليتكو مدريد وفياريال واشبيلية.

كما لعب لصالح فولهام في الدوري الإنجليزي وكان مرشحًا بقوة الموسم الماضي للانتقال لنادي برشلونة قبل أن يستقر به المطاف في ناديه البرتغالي الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"سبورتنغ لشبونة" يرفض عرض "الهلال" لضم "لوتشيانو فيتو" الأرجنتيني
سبق

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن أن نادي سبورتنغ لشبونة قد رفض عرضًا من نادي الهلال لضم اللاعب الأرجنتيني لوتشيانو فيتو.

وبحسب تلك التقارير فإن عرض الهلال لضم اللاعب بلغ 7 ملايين يورو في حين يريد النادي البرتغالي نحو 11 مليون يورو .

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط وسبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع أندية أتليتكو مدريد وفياريال واشبيلية.

كما لعب لصالح فولهام في الدوري الإنجليزي وكان مرشحًا بقوة الموسم الماضي للانتقال لنادي برشلونة قبل أن يستقر به المطاف في ناديه البرتغالي الحالي.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:23 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:09 AM

"سبورتنغ لشبونة" يرفض عرض "الهلال" لضم "لوتشيانو فيتو" الأرجنتيني

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,508

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن أن نادي سبورتنغ لشبونة قد رفض عرضًا من نادي الهلال لضم اللاعب الأرجنتيني لوتشيانو فيتو.

وبحسب تلك التقارير فإن عرض الهلال لضم اللاعب بلغ 7 ملايين يورو في حين يريد النادي البرتغالي نحو 11 مليون يورو .

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط وسبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع أندية أتليتكو مدريد وفياريال واشبيلية.

كما لعب لصالح فولهام في الدوري الإنجليزي وكان مرشحًا بقوة الموسم الماضي للانتقال لنادي برشلونة قبل أن يستقر به المطاف في ناديه البرتغالي الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,911
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,400

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة