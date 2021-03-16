النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع في أسعار النفط وبرنت عند 68.31 دولارًا للبرميل

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط تجدد المخاوف المرتبطة بتطعيمات "كورونا" وتداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الخام.

وقال المحلل لدى "فيليب فيوتشر" Phillip Futures "أفتار ساندو": الأسعار تتعرض لضغط بسبب التوقعات المتعلقة بأن الرياح التي ضربت تكساس في الشهر الماضي، قد تعزز مخزونات الخام؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 68.31 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 64.82 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تراجع في أسعار النفط وبرنت عند 68.31 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط تجدد المخاوف المرتبطة بتطعيمات "كورونا" وتداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الخام.

وقال المحلل لدى "فيليب فيوتشر" Phillip Futures "أفتار ساندو": الأسعار تتعرض لضغط بسبب التوقعات المتعلقة بأن الرياح التي ضربت تكساس في الشهر الماضي، قد تعزز مخزونات الخام؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 68.31 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 64.82 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
10:46 AM
اخر تعديل
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:02 AM

تراجع في أسعار النفط وبرنت عند 68.31 دولارًا للبرميل

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
228

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط تجدد المخاوف المرتبطة بتطعيمات "كورونا" وتداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الخام.

وقال المحلل لدى "فيليب فيوتشر" Phillip Futures "أفتار ساندو": الأسعار تتعرض لضغط بسبب التوقعات المتعلقة بأن الرياح التي ضربت تكساس في الشهر الماضي، قد تعزز مخزونات الخام؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 68.31 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 64.82 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,272
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,451

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة