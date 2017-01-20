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وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة

"الخليدي" لفت إلى انتهاك الميليشيا للقوانين الدولية

قُتل طفل وأُصيب 3 آخرين، اليوم (الأربعاء)، في قصف لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية واستهدفت مدرسة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي، بأن طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة الهدى بعزلة حمير، ما أسفر عن استشهاد الطالب ربيع حامد وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة ويتلقون العلاج، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت "الخليدي" إلى أن قصف مدرسة بطائرات مسيرة تعد جريمة تناقض كل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية كون المدرسة من الأعيان المدنية المجرم قصفها.

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وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة
سبق

قُتل طفل وأُصيب 3 آخرين، اليوم (الأربعاء)، في قصف لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية واستهدفت مدرسة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي، بأن طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة الهدى بعزلة حمير، ما أسفر عن استشهاد الطالب ربيع حامد وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة ويتلقون العلاج، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت "الخليدي" إلى أن قصف مدرسة بطائرات مسيرة تعد جريمة تناقض كل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية كون المدرسة من الأعيان المدنية المجرم قصفها.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:16 PM

وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة

"الخليدي" لفت إلى انتهاك الميليشيا للقوانين الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل طفل وأُصيب 3 آخرين، اليوم (الأربعاء)، في قصف لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية واستهدفت مدرسة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي، بأن طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة الهدى بعزلة حمير، ما أسفر عن استشهاد الطالب ربيع حامد وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة ويتلقون العلاج، وفقًاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت "الخليدي" إلى أن قصف مدرسة بطائرات مسيرة تعد جريمة تناقض كل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية كون المدرسة من الأعيان المدنية المجرم قصفها.

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