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مواطنون بـ"عنيكش جدة" يرصدون باعة متجولين مُطالبين بالتدخل

عدد كبير تَجَمّع حولهم في واقعة تزيد المخاوف من تفشي فيروس كورونا

رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات.

وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.

سوق عنيكش محافظة جدة ببيع الفواكه والخضروات

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مواطنون بـ"عنيكش جدة" يرصدون باعة متجولين مُطالبين بالتدخل
سبق

رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات.

وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:28 PM

مواطنون بـ"عنيكش جدة" يرصدون باعة متجولين مُطالبين بالتدخل

عدد كبير تَجَمّع حولهم في واقعة تزيد المخاوف من تفشي فيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
1
2,150

رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات.

وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.

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