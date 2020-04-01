وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.

وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية.

رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات.

مواطنون بـ"عنيكش جدة" يرصدون باعة متجولين مُطالبين بالتدخل عبدالله الراجحي سبق 2020-04-01 رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات. وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية. وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 01:28 PM

مواطنون بـ"عنيكش جدة" يرصدون باعة متجولين مُطالبين بالتدخل عدد كبير تَجَمّع حولهم في واقعة تزيد المخاوف من تفشي فيروس كورونا





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رصد مواطنون، في سوق عنيكش بحي مشرفة شمال محافظة جدة، اليوم، قيام عمالة وافدة متجولة ببيع الفواكه والخضروات.

وقد تجمّع عدد كبير حول هؤلاء الباعة؛ مما زاد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالَبَ المواطنون الذين رصدوا هذه الواقعة، بسرعة تدخّل الجهات المختصة قبل أن تقع الكارثة ويتفشى الوباء.