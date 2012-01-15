رقصة "الدحة" وأشعار وسيارات قديمة.. فعاليات "شتاء درب زبيدة" تتواصل

تواصلها هيئة محمية الإمام تركي في أسبوعها الثالث بقرية لينة.. "زوار وترفيه"

تواصل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، فعاليات وأمسيات موسم "شتاء درب زبيدة" في أسبوعه الثالث بقرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية على مسرح سوق لينة الأثري.

ويشهد مساء اليوم الجمعة، عروض الفرقة الترفيهية عند الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف، بعدها تقام رقصة "الدحة" من الساعة السادسة حتى السابعة مساءً، وتختتم فعاليات اليوم بأمسية شعرية يحييها الشاعر خلف العنزي، والشاعر عيادة الجهيلي، ويقدمها عبدالله بن عايش.

ويفتح قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بلينة، بوابته الرئيسية أمام زوار الموسم لزيارة المتحف الأثري فيه، والاطلاع على السيارات القديمة.

يُشار إلى أن موسم "شتاء درب زبيدة" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، يستمر حتى 26 فبراير 2022م، ويقام في منطقتين رئيسيتين بقرية لينة؛ هما: قصر الملك عبدالعزيز، ومنطقة السوق الأثري.