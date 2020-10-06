كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

وفَّرت فئات سيارات وخدمات تتناسب وطبيعة احتياجات زبائنها

"كريم السعودية" توسِّع نطاق خدماتها في حجز المركبات

سبق – الرياض: عزَّزت شركة كريم السعودية من نطاق الخدمات التي تقدمها في مجال حجز المركبات في السعودية؛ لتوفر فئات سيارات وخدمات تتناسب وطبيعة الاحتياجات المختلفة لزبائنها بالسعودية.

وكانت الشركة قد بدأت بتقديم خدماتها في السعودية في شهر أكتوبر من عام 2013، وتغطي اليوم أكثر من 28 مدينة في السعودية.

ومنذ انطلاقها تحرص كريم باستمرار على إيجاد حلول للتحديات المحلية من خلال دراسة احتياجات السوق، وتعديل وتطوير خدماتها.

وبناء على ذلك، خصصت كريم فئات سيارات متنوعة في تطبيق الـ Super App؛ لتوفر تجربة سلسة، تلبِّي المتطلبات المتغيرة والمتنوعة لزبائنها. وشملت خدماتها:

خدمة تاكسي بلس Taxi Plus : تعدُّ فئة هذه السيارة من الأكثر توفيرًا، وتوفر معايير عالية للأمن والسلامة والخصوصية؛ إذ تتميز بوجود حاجز بلاستيكي بين الراكب والكابتن لتقليل أي احتكاك مباشر، بشكل يعزز من شعور الأمن والسلامة لدى الزبون والكابتن في ظل انتشار جائحة كورونا. وتتوافر هذه الفئة في الرياض وجدة والدمام.

خدمة كريم بالساعة: تناسب الزبائن الذين لديهم أكثر من مشوار خلال ساعة واحدة؛ ولا يرغبون بحجز أكثر من رحلة لكل مشوار؛ إذ توفر للعميل إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، وقضاء احتياجاته المختلفة بأقل سعر ممكن، وبكل كفاءة. وهي متوافرة حاليًا في الرياض.

خدمة بين المدن: توفر إمكانية التنقل من مدينة إلى أخرى، وهي مناسبة لمن لا يرغب في السفر عن طريق المطار، والدخول بإجراءات السفر من مدينة إلى أخرى. وتتميز هذه الفئة بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، وأسعارها التنافسية. وتتوافر هذه الخدمة من وإلى المدن الآتية: الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة.

وتعمل شركة كريم على توسيع نطاق خدماتها، واستعمال وسائل التكنولوجيا المبتكرة؛ إذ أعلنت في مارس الماضي إطلاق الـ Super App؛ ليتحول تطبيق كريم لمنصة تقنية متعددة الخدمات، تتضمن نقل الأفراد، ونقل الطلبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الدفع الإلكتروني؛ ليخدم التطبيق أكثر من 33 مليون مستخدم في أكثر من 13 دولة، و100 مدينة حول العالم.

ولتفاصيل أكثر: ‪https://www.instagram.com/p/CFMUxFWFEhv/