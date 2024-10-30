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إدارة مزاد حفر الباطن للإبل: تشكيل لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي للمشاركين "السيدا"

تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في مزاد "نخبة النخبة"

كشفت إدارة مزاد حفر الباطن للإبل 2021 اليوم، أنه تم تكوين لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي لكل المشاركين والمستثمرين في السيدا، ومزاد نخبة النخبة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ذلك؛ سوف يتم تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت مساء أمس البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، بعدد 2 شاحنة شعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل.

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إدارة مزاد حفر الباطن للإبل: تشكيل لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي للمشاركين "السيدا"
سبق

كشفت إدارة مزاد حفر الباطن للإبل 2021 اليوم، أنه تم تكوين لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي لكل المشاركين والمستثمرين في السيدا، ومزاد نخبة النخبة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ذلك؛ سوف يتم تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت مساء أمس البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، بعدد 2 شاحنة شعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
11:48 PM

إدارة مزاد حفر الباطن للإبل: تشكيل لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي للمشاركين "السيدا"

تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في مزاد "نخبة النخبة"

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منصور الشلاقي - الرياض
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كشفت إدارة مزاد حفر الباطن للإبل 2021 اليوم، أنه تم تكوين لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي لكل المشاركين والمستثمرين في السيدا، ومزاد نخبة النخبة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ذلك؛ سوف يتم تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت مساء أمس البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، بعدد 2 شاحنة شعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

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