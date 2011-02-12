رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الحوثي على مطار أبها

أكدت أن الميليشيا تستغل التزام التحالف بالمبادئ الأخلاقية

أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إحباطه.

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الاستهداف الإجرامي الذي نجم عنه العديد من الإصابات بين المدنيين من جنسيات مختلفة، حيث تواصل الميليشيا الحوثية الطائفية جرائمها الإرهابية بكل همجية مستغلة التزام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم والمبادئ الأخلاقية والدولية في مواجهة العصابة الحوثية التي انقلبت على الشرعية اليمنية بدافع طائفي خارجي يستهدف الهوية اليمنية في أمنها واستقرارها وخيارها الوطني الحر الذي تآلفت به الأخوة اليمنية في امتداد تاريخها العربي والإسلامي والدولي.

وجدد، باسمه وباسم هيئات الرابطة ومجامعها ومجالسها حول العالم، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه كلّ ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يدحر العصابة الإرهابية ويقي الجميع شرها.