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تنبيهات متقدمة لـ5 مناطق.. أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي لجريان السيول

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.. وحالات تستمر حتى منتصف ليل الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والقصيم.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة في منطقة حائل من خلال تنبيه متقدم بأنها تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والحائط والأجزاء المجاورة، وتبدأ الواحدة بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي منطقة الجوف أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا؛ إذ أشار الإنذار إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة سكاكا وطبرجل ودومة الجندل والقريات وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي الحدود الشمالية قالت الأرصاد في تنبيه متقدم إن المنطقة تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل طريف، وتمتد لعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وقالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم رابع إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية وعقلة الصقور والبدايع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا لمنطقة تبوك، وصفت خلاله الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل تبوك وحالة عمار وتيماء وحقل وشرق المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة السادسة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

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تنبيهات متقدمة لـ5 مناطق.. أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي لجريان السيول
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والقصيم.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة في منطقة حائل من خلال تنبيه متقدم بأنها تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والحائط والأجزاء المجاورة، وتبدأ الواحدة بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي منطقة الجوف أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا؛ إذ أشار الإنذار إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة سكاكا وطبرجل ودومة الجندل والقريات وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي الحدود الشمالية قالت الأرصاد في تنبيه متقدم إن المنطقة تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل طريف، وتمتد لعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وقالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم رابع إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية وعقلة الصقور والبدايع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا لمنطقة تبوك، وصفت خلاله الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل تبوك وحالة عمار وتيماء وحقل وشرق المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة السادسة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:01 AM

تنبيهات متقدمة لـ5 مناطق.. أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي لجريان السيول

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.. وحالات تستمر حتى منتصف ليل الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والقصيم.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة في منطقة حائل من خلال تنبيه متقدم بأنها تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والحائط والأجزاء المجاورة، وتبدأ الواحدة بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي منطقة الجوف أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا؛ إذ أشار الإنذار إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة سكاكا وطبرجل ودومة الجندل والقريات وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وفي الحدود الشمالية قالت الأرصاد في تنبيه متقدم إن المنطقة تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل طريف، وتمتد لعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وقالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم رابع إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار رعدية غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية وعقلة الصقور والبدايع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا لمنطقة تبوك، وصفت خلاله الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل تبوك وحالة عمار وتيماء وحقل وشرق المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة السادسة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الاثنين.

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