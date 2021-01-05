احتفل وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بزفاف ابنه النقيب دكتور صيدلي "محمد" وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا.
وكيل نجران يحتفل بزواج نجله "محمد"
احتفل وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بزفاف ابنه النقيب دكتور صيدلي "محمد" وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا.
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وكيل نجران يحتفل بزواج نجله "محمد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
12:33 AM
وكيل نجران يحتفل بزواج نجله "محمد"
احتفل وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بزفاف ابنه النقيب دكتور صيدلي "محمد" وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا.
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