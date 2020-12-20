النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السادسة في 2020.. "طيران ناس" يتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص

ضمن اتفاقية مع الشركة قيمتها الإجمالية 32 مليار ريال سعودي

تسلَّم "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320 neo.

ويأتي استلام طيران ناس هذه الطائرة ضمن اتفاقية موقَّعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق أوضح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "هذه سادس طائرة نتسلمها خلال عام 2020؛ ما يعكس المتانة التشغيلية لطيران ناس، وثقة المصنعين العالميين به من جهة، ومن جهة أخرى التزامه الدائم بالارتقاء بتجربة الركاب من خلال الاستثمار في تحديث الأسطول والخدمات وشبكة الرحلات على حد سواء، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات غير المتوقعة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المهنا بأنه "مع استقبال الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320neoتفرد أجنحتها مجددًا في فضاء التوسع والتطوير. وهذا أمر طالما ميز مسيرة طيران ناس؛ إذ التوسع والتطوير والتحديث سمات رافقت مسيرتنا منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالنا. كما يؤكد ذلك التزامنا بتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية، ورفع التنافسية على المستوى العالمي، من خلال مزيد من التحديث والكفاءة والخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف بمختلف فئاتهم. وسوف نواصل في طيران ناس العمل من أجل الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021".

وأشار إلى أن "طراز A320neo يتميز بتقنياته المتطورة، وراحة ورحابة مقصورته، التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد؛ إذ تتسع لـ 174 راكبًا، وهي مجهزة بالجيل الجديد من المحركات التي تُسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المئة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المئة".

طيران ناس إيرباص A320 neo

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السادسة في 2020.. "طيران ناس" يتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص
سبق

تسلَّم "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320 neo.

ويأتي استلام طيران ناس هذه الطائرة ضمن اتفاقية موقَّعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق أوضح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "هذه سادس طائرة نتسلمها خلال عام 2020؛ ما يعكس المتانة التشغيلية لطيران ناس، وثقة المصنعين العالميين به من جهة، ومن جهة أخرى التزامه الدائم بالارتقاء بتجربة الركاب من خلال الاستثمار في تحديث الأسطول والخدمات وشبكة الرحلات على حد سواء، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات غير المتوقعة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المهنا بأنه "مع استقبال الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320neoتفرد أجنحتها مجددًا في فضاء التوسع والتطوير. وهذا أمر طالما ميز مسيرة طيران ناس؛ إذ التوسع والتطوير والتحديث سمات رافقت مسيرتنا منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالنا. كما يؤكد ذلك التزامنا بتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية، ورفع التنافسية على المستوى العالمي، من خلال مزيد من التحديث والكفاءة والخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف بمختلف فئاتهم. وسوف نواصل في طيران ناس العمل من أجل الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021".

وأشار إلى أن "طراز A320neo يتميز بتقنياته المتطورة، وراحة ورحابة مقصورته، التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد؛ إذ تتسع لـ 174 راكبًا، وهي مجهزة بالجيل الجديد من المحركات التي تُسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المئة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المئة".

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
08:25 PM

السادسة في 2020.. "طيران ناس" يتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص

ضمن اتفاقية مع الشركة قيمتها الإجمالية 32 مليار ريال سعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
682

تسلَّم "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320 neo.

ويأتي استلام طيران ناس هذه الطائرة ضمن اتفاقية موقَّعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق أوضح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "هذه سادس طائرة نتسلمها خلال عام 2020؛ ما يعكس المتانة التشغيلية لطيران ناس، وثقة المصنعين العالميين به من جهة، ومن جهة أخرى التزامه الدائم بالارتقاء بتجربة الركاب من خلال الاستثمار في تحديث الأسطول والخدمات وشبكة الرحلات على حد سواء، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات غير المتوقعة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المهنا بأنه "مع استقبال الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320neoتفرد أجنحتها مجددًا في فضاء التوسع والتطوير. وهذا أمر طالما ميز مسيرة طيران ناس؛ إذ التوسع والتطوير والتحديث سمات رافقت مسيرتنا منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالنا. كما يؤكد ذلك التزامنا بتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية، ورفع التنافسية على المستوى العالمي، من خلال مزيد من التحديث والكفاءة والخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف بمختلف فئاتهم. وسوف نواصل في طيران ناس العمل من أجل الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021".

وأشار إلى أن "طراز A320neo يتميز بتقنياته المتطورة، وراحة ورحابة مقصورته، التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد؛ إذ تتسع لـ 174 راكبًا، وهي مجهزة بالجيل الجديد من المحركات التي تُسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المئة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المئة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,639
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,741
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,179

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة