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الغيابات تعصف بـ"النصر" قبل مواجهة "الرائد".. السبت

ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس ولي العهد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر مساء الجمعة تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق السبت أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب المؤقت مارسيلو سالازار على جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمستَيْن، وتمارين على الكرات الثابتة، ومناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الأوزبكي مشاريبوف، وذلك عقب وصوله فجرًا إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، ويبقى أمر مشاركته في لقاء الرائد بيد الجهاز الفني للفريق.

فيما استبعد المدرب الكاميروني أبوبكر فينيست من حساباته في مواجهة الغد بعدما تعذَّر وصوله إلى الرياض بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما تأكد غياب البرازيلي أنسيلمو وعبدالله مادو ثنائي الفريق عن مواجهة الرائد بداعي الإصابة.

ويستقبل النصر صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة نظيره الرائد الخامس بـ14 نقطة على ملعب مرسول بارك عند الساعة الـ(7:40) مساء.

النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الغيابات تعصف بـ"النصر" قبل مواجهة "الرائد".. السبت
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر مساء الجمعة تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق السبت أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب المؤقت مارسيلو سالازار على جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمستَيْن، وتمارين على الكرات الثابتة، ومناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الأوزبكي مشاريبوف، وذلك عقب وصوله فجرًا إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، ويبقى أمر مشاركته في لقاء الرائد بيد الجهاز الفني للفريق.

فيما استبعد المدرب الكاميروني أبوبكر فينيست من حساباته في مواجهة الغد بعدما تعذَّر وصوله إلى الرياض بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما تأكد غياب البرازيلي أنسيلمو وعبدالله مادو ثنائي الفريق عن مواجهة الرائد بداعي الإصابة.

ويستقبل النصر صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة نظيره الرائد الخامس بـ14 نقطة على ملعب مرسول بارك عند الساعة الـ(7:40) مساء.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
12:04 AM

الغيابات تعصف بـ"النصر" قبل مواجهة "الرائد".. السبت

ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر مساء الجمعة تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق السبت أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب المؤقت مارسيلو سالازار على جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمستَيْن، وتمارين على الكرات الثابتة، ومناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الأوزبكي مشاريبوف، وذلك عقب وصوله فجرًا إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، ويبقى أمر مشاركته في لقاء الرائد بيد الجهاز الفني للفريق.

فيما استبعد المدرب الكاميروني أبوبكر فينيست من حساباته في مواجهة الغد بعدما تعذَّر وصوله إلى الرياض بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما تأكد غياب البرازيلي أنسيلمو وعبدالله مادو ثنائي الفريق عن مواجهة الرائد بداعي الإصابة.

ويستقبل النصر صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة نظيره الرائد الخامس بـ14 نقطة على ملعب مرسول بارك عند الساعة الـ(7:40) مساء.

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