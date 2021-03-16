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زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر أمس، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأوضح بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 5 كلم جنوب - شرق منطقة تازولت بالمحافظة نفسها, كما لم يشر إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر
سبق

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر أمس، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأوضح بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 5 كلم جنوب - شرق منطقة تازولت بالمحافظة نفسها, كما لم يشر إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:59 AM

زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر أمس، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأوضح بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 5 كلم جنوب - شرق منطقة تازولت بالمحافظة نفسها, كما لم يشر إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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