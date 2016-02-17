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"العدل" تطلق نظام الرحلات التعليمية التفاعلية بمنصة تراضي

لتوعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة

أطلقت منصة "تراضي" التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل، نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة "صلحك بتراضي"؛ وذلك بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي.

وأوضحت المنصة أن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على بوابة تراضي https://edujourneys-taradhi.moj.gov.sa/home/tracks.

وأشارت إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي، مرورًا بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي، وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.

وتعمل المنصة على تحسين تجربة المستفيد من خدماتها، من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخرًا حملة "صلحك بتراضي"؛ لنشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ حيث تَمَكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، ويتم اعتماده بـ"وثيقة صلح" تُعد سندًا تنفيذيًّا.

وتستهدف منظومة المصالحة العملَ على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، والحقوقية، والمرورية، والعقارية، والمالية، والجزائية، والتجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية.

ويتم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.

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"العدل" تطلق نظام الرحلات التعليمية التفاعلية بمنصة تراضي
سبق

أطلقت منصة "تراضي" التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل، نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة "صلحك بتراضي"؛ وذلك بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي.

وأوضحت المنصة أن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على بوابة تراضي https://edujourneys-taradhi.moj.gov.sa/home/tracks.

وأشارت إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي، مرورًا بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي، وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.

وتعمل المنصة على تحسين تجربة المستفيد من خدماتها، من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخرًا حملة "صلحك بتراضي"؛ لنشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ حيث تَمَكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، ويتم اعتماده بـ"وثيقة صلح" تُعد سندًا تنفيذيًّا.

وتستهدف منظومة المصالحة العملَ على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، والحقوقية، والمرورية، والعقارية، والمالية، والجزائية، والتجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية.

ويتم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:49 PM

"العدل" تطلق نظام الرحلات التعليمية التفاعلية بمنصة تراضي

لتوعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت منصة "تراضي" التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل، نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة "صلحك بتراضي"؛ وذلك بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي.

وأوضحت المنصة أن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على بوابة تراضي https://edujourneys-taradhi.moj.gov.sa/home/tracks.

وأشارت إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي، مرورًا بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي، وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.

وتعمل المنصة على تحسين تجربة المستفيد من خدماتها، من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخرًا حملة "صلحك بتراضي"؛ لنشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ حيث تَمَكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، ويتم اعتماده بـ"وثيقة صلح" تُعد سندًا تنفيذيًّا.

وتستهدف منظومة المصالحة العملَ على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، والحقوقية، والمرورية، والعقارية، والمالية، والجزائية، والتجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية.

ويتم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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