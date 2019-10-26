تفوُّق هلالي بالانتصارات.. وسيادة نصراوية بالهدافين

"سبق" تقرأ تاريخ مواجهات ديربي الرياض

ينتظر عشاق الكرة المستديرة في السعودية والعالم العربي ديربي الرياض بشغف كبير؛ لما يحمله من ندية وإثارة كروية، قلَّ نظيرها في الملاعب العربية عطفًا على ما يملكه الفريقان من نجوم على مستوى عالمي، يعكسونه داخل أرضية الملعب بأداء يتسم بالتشويق والمتعة التي دائمًا ما تخطف الأبصار.

طموحات الفريقين

يدخل الفريقان اللقاء بهدف واحد، ولكن بطموحات مختلفة؛ فالهلال المتصدر يبحث عن تعزيز صدارته، وتأكيد تفوقه التاريخي في لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، وأيضًا للثأر من غريمه التقليدي الذي خطف منه اللقب بعد أن تغلب عليه في الجولة الـ24 من الموسم الماضي.

أما طموحات النصر فتتمثل في تحقيق فوز يقربه من الصدارة، ويقلص بها الفارق مع منافسه من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في المحافظة على لقبه، إضافة لزيادة عدد انتصاراته في الديربي، وأيضًا لإلحاق الهزيمة الأولى بالهلال هذا الموسم بالدوري.

تاريخ مواجهات الفريقين

الفريقان سبق أن تقابلا في دوري المحترفين بمختلف أسمائه 22 مرة، كان فيها الهلال صاحب نصيب الأسد فيها بفوزه بـ11 لقاء مقابل 6 هزائم، فيما حضر التعادل في 5 مناسبات. وشهد الديربي تسجيل الهلال 39 هدفًا مقابل 26 هدفًا للنصر.

وتاريخيًّا التقى الهلال والنصر سابقًا في 153 مباراة، فاز الهلال في 61 لقاء، أما النصر فحقق الانتصار في 49 مباراة، وتعادلا في 43.

لمن يبتسم شهر أكتوبر للهلال أم النصر؟

يُعتبر شهر أكتوبر من أقل الأشهر التي تواجه فيها الفريقان، وهو يحمل فأل خير لجماهير الهلال؛ إذ لم يعرف فريقهم طعم الهزيمة أمام غريمهم التقليدي في 4 مباريات خاضها خلاله في دوري المحترفين؛ إذ حقق خلالها أرزق العاصمة الفوز بـ3 مرات، وتعادل مرة واحدة.

البداية كانت عام 2004، وحينها انتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بفوز الهلال بثنائية نظيفة، سجلهما مهاجمه السابق سامي الجابر. وتجدد اللقاء مرة أخرى بعد 4 أعوام، وانتهى اللقاء للهلال بنتيجة 2-1، سجلهما ياسر القحطاني وأحمد الفريدي، وسجل هدف النصر الوحيد لاعبه البرازيلي السابق إلتون خوزيه. وفي عام 2010 التقى الفريقان مجددًا في شهر أكتوبر، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجل للهلال عيسى المحياني، وسجل للنصر عبدالرحمن القحطاني. في حين آخر لقاءاتهما في شهر أكتوبر كان في عام 2017، وانتهى بفوز الهلال 2-1، سجلهما سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو، وسجل للنصر محمد السهلاوي.

ملعب المباراة (محيط الرعب)

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود، الذي يطلق عليه عشاق الهلال "محيط الرعب"، المواجهة الثانية بين الفريقين؛ إذ سبق أن خاضا مباراة واحدة على هذا الملعب في الثامن من شهر ديسمبر لعام 2018 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي، وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. سجل هدفَي الهلال هدافه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، فيما سجل هدفَي النصر جوليانو وعبدالرزاق حمدالله.

هدافو الديربي

دائمًا ما تكون حصيلة الأهداف كبيرة نظرًا للأداء الهجومي الكبير الذي تشهده مواجهات الفريقين، على الرغم من تسجيل الأهداف في مباريات كهذه يعد أمرًا صعبًا على العديد من اللاعبين، ولكن هناك لاعبين أصحاب مهارات خاصة جدًّا، لا يتأثرون بضغوط الديربي، وينجحون في تدوين أسمائهم في مثل هذه المباريات.

وتشهد قائمة هدافي الديربي تفوُّقًا نصراويًّا في التسجيل؛ إذ يتصدر ماجد عبد الله أسطورة الفريق قائمة الهدافين التاريخيين لديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، يليه محمد العبدلي في المركز الثاني بـ18 هدفًا، ثم محمد السهلاوي بـ17 هدفًا، 12 منها سجلها في الدوري.

في حين يعتبر سامي الجابر هو هداف الهلال الأول في الديربي بـ11 هدفًا، يليه ياسر القحطاني بـ10 أهداف، ثم يوسف الثنيان بـ9 أهداف.