النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تنشر النص الكامل للقاء

ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

بريطانيا.. فتح تحقيق رسمي في استخدام "جونسون" أموال التبرعات لتجديد شقته

استعملها بصورة مؤقتة لعمل ترميمات ثم أعادها من ماله الخاص

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة.

وذكرت المفوضية أنها ستحقق في إمكانية وجود مخالفات لقواعد استخدام أموال التبرعات السياسية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع أن يتعرض "جونسون" خلال مساءلته في مجلس العموم، لنقد لاذع حول اتهامات باستخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة؛ لعمل ترميمات وتحديثات في شقته الرسمية، قبل أن يعيد هذه المبالغ من ماله الخاص.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا.. فتح تحقيق رسمي في استخدام "جونسون" أموال التبرعات لتجديد شقته
سبق

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة.

وذكرت المفوضية أنها ستحقق في إمكانية وجود مخالفات لقواعد استخدام أموال التبرعات السياسية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع أن يتعرض "جونسون" خلال مساءلته في مجلس العموم، لنقد لاذع حول اتهامات باستخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة؛ لعمل ترميمات وتحديثات في شقته الرسمية، قبل أن يعيد هذه المبالغ من ماله الخاص.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:35 PM

بريطانيا.. فتح تحقيق رسمي في استخدام "جونسون" أموال التبرعات لتجديد شقته

استعملها بصورة مؤقتة لعمل ترميمات ثم أعادها من ماله الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
482

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة.

وذكرت المفوضية أنها ستحقق في إمكانية وجود مخالفات لقواعد استخدام أموال التبرعات السياسية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع أن يتعرض "جونسون" خلال مساءلته في مجلس العموم، لنقد لاذع حول اتهامات باستخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة؛ لعمل ترميمات وتحديثات في شقته الرسمية، قبل أن يعيد هذه المبالغ من ماله الخاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,257
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,701

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة