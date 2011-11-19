النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تداوُل مقطع فيديو تناثر الأطعمة والنفايات في "البراري" يستفز المغردين

وسط مطالبات بسَنّ قوانين تعاقب العابثين بمواقع التنزه في الأماكن العامة

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو حديثًا، وثَّقه مواطن بعدسته، يتحدث عن حال البراري المؤسف وغير المبرر، وذلك بعد مشاهدته عبث بعض المتنزهين بعد انتهاء نزهتهم تاركين الأطعمة والعلب البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية متناثرة دون مراعاة الآداب في مكان تنزههم.. فيما لم يذكر موثقه مكان الإهمال ووقته.

وطالب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بسَنّ قانون، يعاقب مَن يعبث بمواقع التنزه في البراري، متأسفين لما شاهدوه من نفايات موزعة في بعض مواقع البراري البكر؛ الأمر الذي يعكر صفو المتنزهين، خاصة أن النظافة أهم شيء يبحث عنه الإنسان. مناشدين الجهات المعنية إصدار قوانين عاجلة، تحد وتعالج الوضع الذي بات يؤرق الأهالي.

ومن جانبهم، أشار متابعو تويتر في وسم #نظافة_البراري_واجب_الجميع، الذي شارك فيه الجميع، إلى استنكارهم مشاهد العبث والإهمال بترك النفايات والأطعمة متناثرة حول الأشجار ومجاري الجداول المائية في المناطق الطبيعية في البراري البكر التي يقصدها الجميع للاستمتاع بالأجواء الربيعية؛ لما في ذلك من إفسادها بمناظر مقززه، تخالف سنة خاتم الرسل والنبيين محمد - عليه الصلاة والسلام -.

وقال أحد المتابعين: "إن الأكل ما عليه يتحلل. البلاء في البلاستيك وبقية الأغراض. شوية آدمية يا ناس. حتى الحدائق قدام خلق الله ما يستحون على وجوههم يخلون نفاياتهم زي ما هي".

وأضاف المغرد يوسف بن محمد: "المصيبة ليست في الأكل يتحلل أو ما يتحلل. المصيبة كيف الاستهانة بالنعمة، والإهانة لها، ورميها بهذه الطريقة، وهناك من قد لا يجد قوت يومه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

وأضاف المغرد "نواف": "نحتاج لتوعية من على المنابر في المساجد، وكذلك في المدارس. الأمر يحتاج لتوعية.. الوطن غالٍ، ويجب المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة؛ ليستفيد الجميع بدون إضرار بالبيئة والحياة الفطرية. الله يصلح الحال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تداوُل مقطع فيديو تناثر الأطعمة والنفايات في "البراري" يستفز المغردين
سبق

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو حديثًا، وثَّقه مواطن بعدسته، يتحدث عن حال البراري المؤسف وغير المبرر، وذلك بعد مشاهدته عبث بعض المتنزهين بعد انتهاء نزهتهم تاركين الأطعمة والعلب البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية متناثرة دون مراعاة الآداب في مكان تنزههم.. فيما لم يذكر موثقه مكان الإهمال ووقته.

وطالب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بسَنّ قانون، يعاقب مَن يعبث بمواقع التنزه في البراري، متأسفين لما شاهدوه من نفايات موزعة في بعض مواقع البراري البكر؛ الأمر الذي يعكر صفو المتنزهين، خاصة أن النظافة أهم شيء يبحث عنه الإنسان. مناشدين الجهات المعنية إصدار قوانين عاجلة، تحد وتعالج الوضع الذي بات يؤرق الأهالي.

ومن جانبهم، أشار متابعو تويتر في وسم #نظافة_البراري_واجب_الجميع، الذي شارك فيه الجميع، إلى استنكارهم مشاهد العبث والإهمال بترك النفايات والأطعمة متناثرة حول الأشجار ومجاري الجداول المائية في المناطق الطبيعية في البراري البكر التي يقصدها الجميع للاستمتاع بالأجواء الربيعية؛ لما في ذلك من إفسادها بمناظر مقززه، تخالف سنة خاتم الرسل والنبيين محمد - عليه الصلاة والسلام -.

وقال أحد المتابعين: "إن الأكل ما عليه يتحلل. البلاء في البلاستيك وبقية الأغراض. شوية آدمية يا ناس. حتى الحدائق قدام خلق الله ما يستحون على وجوههم يخلون نفاياتهم زي ما هي".

وأضاف المغرد يوسف بن محمد: "المصيبة ليست في الأكل يتحلل أو ما يتحلل. المصيبة كيف الاستهانة بالنعمة، والإهانة لها، ورميها بهذه الطريقة، وهناك من قد لا يجد قوت يومه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

وأضاف المغرد "نواف": "نحتاج لتوعية من على المنابر في المساجد، وكذلك في المدارس. الأمر يحتاج لتوعية.. الوطن غالٍ، ويجب المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة؛ ليستفيد الجميع بدون إضرار بالبيئة والحياة الفطرية. الله يصلح الحال".

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:55 AM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:29 AM

تداوُل مقطع فيديو تناثر الأطعمة والنفايات في "البراري" يستفز المغردين

وسط مطالبات بسَنّ قوانين تعاقب العابثين بمواقع التنزه في الأماكن العامة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
4,098

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو حديثًا، وثَّقه مواطن بعدسته، يتحدث عن حال البراري المؤسف وغير المبرر، وذلك بعد مشاهدته عبث بعض المتنزهين بعد انتهاء نزهتهم تاركين الأطعمة والعلب البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية متناثرة دون مراعاة الآداب في مكان تنزههم.. فيما لم يذكر موثقه مكان الإهمال ووقته.

وطالب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بسَنّ قانون، يعاقب مَن يعبث بمواقع التنزه في البراري، متأسفين لما شاهدوه من نفايات موزعة في بعض مواقع البراري البكر؛ الأمر الذي يعكر صفو المتنزهين، خاصة أن النظافة أهم شيء يبحث عنه الإنسان. مناشدين الجهات المعنية إصدار قوانين عاجلة، تحد وتعالج الوضع الذي بات يؤرق الأهالي.

ومن جانبهم، أشار متابعو تويتر في وسم #نظافة_البراري_واجب_الجميع، الذي شارك فيه الجميع، إلى استنكارهم مشاهد العبث والإهمال بترك النفايات والأطعمة متناثرة حول الأشجار ومجاري الجداول المائية في المناطق الطبيعية في البراري البكر التي يقصدها الجميع للاستمتاع بالأجواء الربيعية؛ لما في ذلك من إفسادها بمناظر مقززه، تخالف سنة خاتم الرسل والنبيين محمد - عليه الصلاة والسلام -.

وقال أحد المتابعين: "إن الأكل ما عليه يتحلل. البلاء في البلاستيك وبقية الأغراض. شوية آدمية يا ناس. حتى الحدائق قدام خلق الله ما يستحون على وجوههم يخلون نفاياتهم زي ما هي".

وأضاف المغرد يوسف بن محمد: "المصيبة ليست في الأكل يتحلل أو ما يتحلل. المصيبة كيف الاستهانة بالنعمة، والإهانة لها، ورميها بهذه الطريقة، وهناك من قد لا يجد قوت يومه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

وأضاف المغرد "نواف": "نحتاج لتوعية من على المنابر في المساجد، وكذلك في المدارس. الأمر يحتاج لتوعية.. الوطن غالٍ، ويجب المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة؛ ليستفيد الجميع بدون إضرار بالبيئة والحياة الفطرية. الله يصلح الحال".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,678
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,965
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,604
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,521

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة