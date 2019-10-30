النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رؤساء الدول الإفريقية يتحدثون عن مستقبل الأعمال في إفريقيا

ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات

تحدَّث كل من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عن مستقبل الأعمال في قارة إفريقيا، وذلك ضمن جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الأعمال في إفريقيا: كيف يسهم الاستثمار والتجارة في أن تكون القارة نموذجًا ناجحًا كبيرًا في مسيرة النجاحات الاقتصادية العالمية؟".

وعُقدت الجلسة اليوم ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وثمّن رئيس جمهورية النيجر دعم السعودية البنية التحتية في النيجر، التي من أهمها بناء مشروع سد كنداجي الذي يسهم في توليد الطاقة، إلى جانب دعم قطاع التعليم.

ولفت النظر إلى أن القمة الإفريقية - العربية التي سوف تستضيفها السعودية تعكس العلاقة القوية مع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

وحيال منطقة التجارة الحرة التي أُطلقت على مستوى القارة الإفريقية بالعاصمة النيجرية نيامي قال: "إن المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ويسكنها مليار شخص".

موضحًا أنها تعطي الكثير من المميزات والإمكانيات للقارة الإفريقية؛ إذ تتيح لها التفاوض بصوت موحد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف: "إن هناك العديد من الاتفاقات، منها اتفاقات التجارة الحرة، واتفاقات الملكية الفكرية؛ وهو ما يسهم في زيادة معدل التجارة في إفريقيا، واستعادة السوق الداخلي وصولاً للتصدير للأسواق العالمية".

وأكد رئيس جمهورية النيجر أن الأمن والاستقرار والتنمية جميعها مرتبطة، والعمل جار على جلب الاستثمارات العامة والشراكات إلى إفريقيا، إلى جانب تنويع الشركاء للإسهام في تعزيز الأمن. مبينًا أن نسبة النمو في إفريقيا بطيئة؛ إذ بلغت 10 %؛ وأرجع ذلك إلى ضَعْف الاستثمارات في إفريقيا التي تحتاج لاستثمارات مستدامة، ولاسيما أنها تملك الكثير من الموارد الضخمة.. لافتًا الانتباه إلى أن إفريقيا تحتاج لنسبة 7 % من النمو السنوي، ‏و25 % من نسبة الاستثمارات.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية نيجيريا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على الدعوة الكريمة، واستعرض التطورات التي عملت بلاده عليها، وأسهمت في تحقيق الأمان، ودفع عجلة الإنتاج، ورفع معدل الأمن الغذائي. مؤكدًا أن بلاده تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطور والتقدم المستمر.

وأكد الرئيس الكيني - بدوره - أهمية دفع عملية الشراكة بين دول الخليج والدول الإفريقية لتحقيق تقدم اقتصادي بين المنطقتين، ولاسيما أن إفريقيا تبحث عن فرص لإنشاء بيئة أعمال استثمارية.

ورحّب بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام، وفي كينيا بشكل خاص، مؤكدًا أن الأعمال التجارية مفتوحة للجميع.

الرياض مبادرة مستقبل الاستثمار مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات رئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو رئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رؤساء الدول الإفريقية يتحدثون عن مستقبل الأعمال في إفريقيا
سبق

تحدَّث كل من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عن مستقبل الأعمال في قارة إفريقيا، وذلك ضمن جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الأعمال في إفريقيا: كيف يسهم الاستثمار والتجارة في أن تكون القارة نموذجًا ناجحًا كبيرًا في مسيرة النجاحات الاقتصادية العالمية؟".

وعُقدت الجلسة اليوم ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وثمّن رئيس جمهورية النيجر دعم السعودية البنية التحتية في النيجر، التي من أهمها بناء مشروع سد كنداجي الذي يسهم في توليد الطاقة، إلى جانب دعم قطاع التعليم.

ولفت النظر إلى أن القمة الإفريقية - العربية التي سوف تستضيفها السعودية تعكس العلاقة القوية مع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

وحيال منطقة التجارة الحرة التي أُطلقت على مستوى القارة الإفريقية بالعاصمة النيجرية نيامي قال: "إن المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ويسكنها مليار شخص".

موضحًا أنها تعطي الكثير من المميزات والإمكانيات للقارة الإفريقية؛ إذ تتيح لها التفاوض بصوت موحد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف: "إن هناك العديد من الاتفاقات، منها اتفاقات التجارة الحرة، واتفاقات الملكية الفكرية؛ وهو ما يسهم في زيادة معدل التجارة في إفريقيا، واستعادة السوق الداخلي وصولاً للتصدير للأسواق العالمية".

وأكد رئيس جمهورية النيجر أن الأمن والاستقرار والتنمية جميعها مرتبطة، والعمل جار على جلب الاستثمارات العامة والشراكات إلى إفريقيا، إلى جانب تنويع الشركاء للإسهام في تعزيز الأمن. مبينًا أن نسبة النمو في إفريقيا بطيئة؛ إذ بلغت 10 %؛ وأرجع ذلك إلى ضَعْف الاستثمارات في إفريقيا التي تحتاج لاستثمارات مستدامة، ولاسيما أنها تملك الكثير من الموارد الضخمة.. لافتًا الانتباه إلى أن إفريقيا تحتاج لنسبة 7 % من النمو السنوي، ‏و25 % من نسبة الاستثمارات.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية نيجيريا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على الدعوة الكريمة، واستعرض التطورات التي عملت بلاده عليها، وأسهمت في تحقيق الأمان، ودفع عجلة الإنتاج، ورفع معدل الأمن الغذائي. مؤكدًا أن بلاده تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطور والتقدم المستمر.

وأكد الرئيس الكيني - بدوره - أهمية دفع عملية الشراكة بين دول الخليج والدول الإفريقية لتحقيق تقدم اقتصادي بين المنطقتين، ولاسيما أن إفريقيا تبحث عن فرص لإنشاء بيئة أعمال استثمارية.

ورحّب بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام، وفي كينيا بشكل خاص، مؤكدًا أن الأعمال التجارية مفتوحة للجميع.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:01 PM

رؤساء الدول الإفريقية يتحدثون عن مستقبل الأعمال في إفريقيا

ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
545

تحدَّث كل من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عن مستقبل الأعمال في قارة إفريقيا، وذلك ضمن جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الأعمال في إفريقيا: كيف يسهم الاستثمار والتجارة في أن تكون القارة نموذجًا ناجحًا كبيرًا في مسيرة النجاحات الاقتصادية العالمية؟".

وعُقدت الجلسة اليوم ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وثمّن رئيس جمهورية النيجر دعم السعودية البنية التحتية في النيجر، التي من أهمها بناء مشروع سد كنداجي الذي يسهم في توليد الطاقة، إلى جانب دعم قطاع التعليم.

ولفت النظر إلى أن القمة الإفريقية - العربية التي سوف تستضيفها السعودية تعكس العلاقة القوية مع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

وحيال منطقة التجارة الحرة التي أُطلقت على مستوى القارة الإفريقية بالعاصمة النيجرية نيامي قال: "إن المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ويسكنها مليار شخص".

موضحًا أنها تعطي الكثير من المميزات والإمكانيات للقارة الإفريقية؛ إذ تتيح لها التفاوض بصوت موحد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف: "إن هناك العديد من الاتفاقات، منها اتفاقات التجارة الحرة، واتفاقات الملكية الفكرية؛ وهو ما يسهم في زيادة معدل التجارة في إفريقيا، واستعادة السوق الداخلي وصولاً للتصدير للأسواق العالمية".

وأكد رئيس جمهورية النيجر أن الأمن والاستقرار والتنمية جميعها مرتبطة، والعمل جار على جلب الاستثمارات العامة والشراكات إلى إفريقيا، إلى جانب تنويع الشركاء للإسهام في تعزيز الأمن. مبينًا أن نسبة النمو في إفريقيا بطيئة؛ إذ بلغت 10 %؛ وأرجع ذلك إلى ضَعْف الاستثمارات في إفريقيا التي تحتاج لاستثمارات مستدامة، ولاسيما أنها تملك الكثير من الموارد الضخمة.. لافتًا الانتباه إلى أن إفريقيا تحتاج لنسبة 7 % من النمو السنوي، ‏و25 % من نسبة الاستثمارات.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية نيجيريا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على الدعوة الكريمة، واستعرض التطورات التي عملت بلاده عليها، وأسهمت في تحقيق الأمان، ودفع عجلة الإنتاج، ورفع معدل الأمن الغذائي. مؤكدًا أن بلاده تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطور والتقدم المستمر.

وأكد الرئيس الكيني - بدوره - أهمية دفع عملية الشراكة بين دول الخليج والدول الإفريقية لتحقيق تقدم اقتصادي بين المنطقتين، ولاسيما أن إفريقيا تبحث عن فرص لإنشاء بيئة أعمال استثمارية.

ورحّب بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام، وفي كينيا بشكل خاص، مؤكدًا أن الأعمال التجارية مفتوحة للجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,774
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,227
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,403

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة