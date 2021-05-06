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"الشهري": قلة أعداد المُحَصّنين عن 10% والتهاون بالاحترازات فاقَمَ أزمة كورونا بالهند

قال: ذلك يجعلنا نسارع في أخذ اللقاح والحرص على الوقاية والتباعد

قال أحمد الشهري الأستاذ المساعد في علم الفيروسات السريري بجامعة جازان: إن نمو فيروس كورونا وتحوره -ولو بشكل مبدئي- أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل مؤلم في جنوب شرق آسيا؛ وبالذات دولة الهند منذ نهاية شهر فبراير.

وتفصيلًا، أوضح "الشهري" عبر مداخلته على قناة "الإخبارية" أن تفاقم الأزمة في الهند يعود إلى التهاون في التباعد الجسدي ولبس الكمامة وقلة عدد المحصنين باللقاح؛ حيث لا يتجاوز 10٪ من نسبة السكان؛ مما جعل الهند تحتضن 50% من إجمالي الحالات العالمية؛ ناهيك عن انهيار المنظومة الصحية؛ الأمر الذي استدعى أن يمد العالم يده للهند، وأولهم المملكة العربية السعودية التي سارعت بإمداد هذا البلد الصديق بالأدوات الوقائية والعلاجية وأطنان الأكسجين السائل.

وأكد "الشهري" أن ذلك يجعلنا نعي أهمية أخذ اللقاح من فيروس كورونا، والنظرة التفاؤلية حاليًا أكدت انخفاض عدد الإصابات في القارة الأمريكية والأوروبية بأكثر من 40٪؛ وذلك بعد زيادة التحصين بأخذ اللقاح؛ وبالتالي سيتم انخفاض معدل المنحنى الوبائي والوفيات من كورونا.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشهري": قلة أعداد المُحَصّنين عن 10% والتهاون بالاحترازات فاقَمَ أزمة كورونا بالهند
سبق

قال أحمد الشهري الأستاذ المساعد في علم الفيروسات السريري بجامعة جازان: إن نمو فيروس كورونا وتحوره -ولو بشكل مبدئي- أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل مؤلم في جنوب شرق آسيا؛ وبالذات دولة الهند منذ نهاية شهر فبراير.

وتفصيلًا، أوضح "الشهري" عبر مداخلته على قناة "الإخبارية" أن تفاقم الأزمة في الهند يعود إلى التهاون في التباعد الجسدي ولبس الكمامة وقلة عدد المحصنين باللقاح؛ حيث لا يتجاوز 10٪ من نسبة السكان؛ مما جعل الهند تحتضن 50% من إجمالي الحالات العالمية؛ ناهيك عن انهيار المنظومة الصحية؛ الأمر الذي استدعى أن يمد العالم يده للهند، وأولهم المملكة العربية السعودية التي سارعت بإمداد هذا البلد الصديق بالأدوات الوقائية والعلاجية وأطنان الأكسجين السائل.

وأكد "الشهري" أن ذلك يجعلنا نعي أهمية أخذ اللقاح من فيروس كورونا، والنظرة التفاؤلية حاليًا أكدت انخفاض عدد الإصابات في القارة الأمريكية والأوروبية بأكثر من 40٪؛ وذلك بعد زيادة التحصين بأخذ اللقاح؛ وبالتالي سيتم انخفاض معدل المنحنى الوبائي والوفيات من كورونا.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:59 PM

"الشهري": قلة أعداد المُحَصّنين عن 10% والتهاون بالاحترازات فاقَمَ أزمة كورونا بالهند

قال: ذلك يجعلنا نسارع في أخذ اللقاح والحرص على الوقاية والتباعد

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هادي العصيمي - الرياض
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2,531

قال أحمد الشهري الأستاذ المساعد في علم الفيروسات السريري بجامعة جازان: إن نمو فيروس كورونا وتحوره -ولو بشكل مبدئي- أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل مؤلم في جنوب شرق آسيا؛ وبالذات دولة الهند منذ نهاية شهر فبراير.

وتفصيلًا، أوضح "الشهري" عبر مداخلته على قناة "الإخبارية" أن تفاقم الأزمة في الهند يعود إلى التهاون في التباعد الجسدي ولبس الكمامة وقلة عدد المحصنين باللقاح؛ حيث لا يتجاوز 10٪ من نسبة السكان؛ مما جعل الهند تحتضن 50% من إجمالي الحالات العالمية؛ ناهيك عن انهيار المنظومة الصحية؛ الأمر الذي استدعى أن يمد العالم يده للهند، وأولهم المملكة العربية السعودية التي سارعت بإمداد هذا البلد الصديق بالأدوات الوقائية والعلاجية وأطنان الأكسجين السائل.

وأكد "الشهري" أن ذلك يجعلنا نعي أهمية أخذ اللقاح من فيروس كورونا، والنظرة التفاؤلية حاليًا أكدت انخفاض عدد الإصابات في القارة الأمريكية والأوروبية بأكثر من 40٪؛ وذلك بعد زيادة التحصين بأخذ اللقاح؛ وبالتالي سيتم انخفاض معدل المنحنى الوبائي والوفيات من كورونا.

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