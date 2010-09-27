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البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة
سبق

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:44 AM

البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

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