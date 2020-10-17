النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

طبقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا
سبق

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:49 PM

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

طبقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,079

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة