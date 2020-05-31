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"الصحة" تجري 35 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ضِعف العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 14 إلى 18 ألفاً

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 35 ألف فحص، وهو ضعف العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 14 إلى 18 ألف فحص بشكل يومي خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 35304 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 822769 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تجري 35 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سبق

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 35 ألف فحص، وهو ضعف العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 14 إلى 18 ألف فحص بشكل يومي خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 35304 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 822769 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
04:41 PM

"الصحة" تجري 35 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ضِعف العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 14 إلى 18 ألفاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,837

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 35 ألف فحص، وهو ضعف العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 14 إلى 18 ألف فحص بشكل يومي خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 35304 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 822769 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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