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"تعليم الليث" يدعو أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام الكتب الدراسية

ابتداءً من صباح غدٍ الأحد ولمدة أسبوع.. و"المالكي" يؤكد جاهزية المدارس

ضمن برامج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، والمقرر بدايته (عن بعد) يوم الأحد الموافق 11 /1/ 1442 هـ.

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى مراجعة مدارس أبنائهم لاستلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول ابتداءً من صباح غد الأحد ولمدة أسبوع.

وأكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بدوره، جاهزية المدارس لاستقبال أولياء أمور الطلاب وأبنائهم، والتي استعدت مبكرًا لذلك من خلال تشكيل فرق العمل، واستلام وفرز الحقائب الدراسية حسب الصفوف والمراحل الدراسية، وتهيئة المقرات المناسبة لعملية التوزيع، وتوفير اللوحات الإرشادية والتوعوية وفقًا للبروتوكولات الوقائية، وتنظيف وتعقيم المدارس، وتوفير المعقمات والكمامات، كما تم عمل جداول لتنظيم حضور أولياء الأمور، بالإضافة إلى إشعارهم بإجراءات ومواعيد التسليم.

ودعا "المالكي" أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال: لبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الجسدي، غسل اليدين وتعقيمهما، البعد عن التجمعات، إحضار قلم أزرق خاص للتوقيع عند الاستلام، والالتزام بمواعيد استلام الكتب الدراسية المحددة من قِبل كل مدرسة، وعدم البقاء في المدرسة بعد استلام الكتب، متمنيًا للطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد والهمة والنشاط.

تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" يدعو أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام الكتب الدراسية
سبق

ضمن برامج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، والمقرر بدايته (عن بعد) يوم الأحد الموافق 11 /1/ 1442 هـ.

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى مراجعة مدارس أبنائهم لاستلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول ابتداءً من صباح غد الأحد ولمدة أسبوع.

وأكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بدوره، جاهزية المدارس لاستقبال أولياء أمور الطلاب وأبنائهم، والتي استعدت مبكرًا لذلك من خلال تشكيل فرق العمل، واستلام وفرز الحقائب الدراسية حسب الصفوف والمراحل الدراسية، وتهيئة المقرات المناسبة لعملية التوزيع، وتوفير اللوحات الإرشادية والتوعوية وفقًا للبروتوكولات الوقائية، وتنظيف وتعقيم المدارس، وتوفير المعقمات والكمامات، كما تم عمل جداول لتنظيم حضور أولياء الأمور، بالإضافة إلى إشعارهم بإجراءات ومواعيد التسليم.

ودعا "المالكي" أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال: لبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الجسدي، غسل اليدين وتعقيمهما، البعد عن التجمعات، إحضار قلم أزرق خاص للتوقيع عند الاستلام، والالتزام بمواعيد استلام الكتب الدراسية المحددة من قِبل كل مدرسة، وعدم البقاء في المدرسة بعد استلام الكتب، متمنيًا للطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد والهمة والنشاط.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
11:10 PM

"تعليم الليث" يدعو أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام الكتب الدراسية

ابتداءً من صباح غدٍ الأحد ولمدة أسبوع.. و"المالكي" يؤكد جاهزية المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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ضمن برامج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، والمقرر بدايته (عن بعد) يوم الأحد الموافق 11 /1/ 1442 هـ.

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى مراجعة مدارس أبنائهم لاستلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول ابتداءً من صباح غد الأحد ولمدة أسبوع.

وأكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بدوره، جاهزية المدارس لاستقبال أولياء أمور الطلاب وأبنائهم، والتي استعدت مبكرًا لذلك من خلال تشكيل فرق العمل، واستلام وفرز الحقائب الدراسية حسب الصفوف والمراحل الدراسية، وتهيئة المقرات المناسبة لعملية التوزيع، وتوفير اللوحات الإرشادية والتوعوية وفقًا للبروتوكولات الوقائية، وتنظيف وتعقيم المدارس، وتوفير المعقمات والكمامات، كما تم عمل جداول لتنظيم حضور أولياء الأمور، بالإضافة إلى إشعارهم بإجراءات ومواعيد التسليم.

ودعا "المالكي" أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال: لبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الجسدي، غسل اليدين وتعقيمهما، البعد عن التجمعات، إحضار قلم أزرق خاص للتوقيع عند الاستلام، والالتزام بمواعيد استلام الكتب الدراسية المحددة من قِبل كل مدرسة، وعدم البقاء في المدرسة بعد استلام الكتب، متمنيًا للطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد والهمة والنشاط.

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