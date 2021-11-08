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"الهيئة" و"الرياضة" بمكة يبحثان التعاون لتوعية الشباب بالجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية

تفعيل الشراكة بين الجهتين ومواءمة مخرجات الرئاسة العامة وفق رؤية 2030

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود في مكتبه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف الرئاسة العامة المرجوة بتنفيذ الحملات التوعوية التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عبر الشاشات الإلكترونية وفيما هو متاح من منشآت رياضية وبيوت الشباب وتفعيل الشراكة بين الجهتين ومواءمة مخرجات الرئاسة العامة وفق رؤية 2030.

كما تسلم مدير عام فرع الوزارة التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي.

وأشاد "العمري" في اللقاء بالتعاون البناء والجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، مبينًا فضيلته أن فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة يعمل إلى جانب فرع وزارة الرياضة على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية عبر توجيه الشباب وتوعيتهم في جميع الجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية بتوجيه مباشر واهتمام بالغ من مقام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"الهيئة" و"الرياضة" بمكة يبحثان التعاون لتوعية الشباب بالجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود في مكتبه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف الرئاسة العامة المرجوة بتنفيذ الحملات التوعوية التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عبر الشاشات الإلكترونية وفيما هو متاح من منشآت رياضية وبيوت الشباب وتفعيل الشراكة بين الجهتين ومواءمة مخرجات الرئاسة العامة وفق رؤية 2030.

كما تسلم مدير عام فرع الوزارة التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي.

وأشاد "العمري" في اللقاء بالتعاون البناء والجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، مبينًا فضيلته أن فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة يعمل إلى جانب فرع وزارة الرياضة على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية عبر توجيه الشباب وتوعيتهم في جميع الجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية بتوجيه مباشر واهتمام بالغ من مقام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:37 AM

"الهيئة" و"الرياضة" بمكة يبحثان التعاون لتوعية الشباب بالجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية

تفعيل الشراكة بين الجهتين ومواءمة مخرجات الرئاسة العامة وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود في مكتبه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف الرئاسة العامة المرجوة بتنفيذ الحملات التوعوية التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عبر الشاشات الإلكترونية وفيما هو متاح من منشآت رياضية وبيوت الشباب وتفعيل الشراكة بين الجهتين ومواءمة مخرجات الرئاسة العامة وفق رؤية 2030.

كما تسلم مدير عام فرع الوزارة التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي.

وأشاد "العمري" في اللقاء بالتعاون البناء والجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، مبينًا فضيلته أن فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة يعمل إلى جانب فرع وزارة الرياضة على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية عبر توجيه الشباب وتوعيتهم في جميع الجوانب الفكرية والتعبدية والسلوكية بتوجيه مباشر واهتمام بالغ من مقام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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