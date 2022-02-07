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شاهد.. أمير مكة يسلّم الوحدات السكنية الجديدة لعدد من سكان الأحياء العشوائية

ضمن جهود تنظيم الأحياء والتسهيل على سكانها وتوفير متطلباتهم

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير؛ عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة التي سوف تصل بنهاية عام 2022م، إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة الدكتور مشبب القحطاني؛ في كلمة له، بدعمٍ من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وبتوجيهات من الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ومتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان؛ انطلقت أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة، هذه المرحلة المهمة في تاريخ عروس البحر الأحمر، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالإنسان والعناية به.

وأضاف القحطاني؛ "وفي هذا الصدد تضافرت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، وتحقيقاً لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين ممّن أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، كما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة شملت تقديم قرابة 69 ألف خدمة، من أبرزها التسكين الذي شمل 720 أسرة، ونقل العفش وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال والتطوع، واليوم تتواصل الجهود بتسليم الدفعة الأولى من الإسكان التنموي لــ 107 أسر، التي سوف تتوالى خلال العام الحالي 2022 لتصل إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق ما وجّه به الأمر الملكي الكريم.

وختم وكيل الإمارة كلمته بالقول "إن ما نشهده اليوم يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة هذه البلاد بمواطنيها وحرصها على توفير حياة كريمة لهم تضمن توفير خدمات تتم من خلالها مراعاة متطلبات العصر، ولعلى هنا أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المشاركة كافة التي تعمل على مدار الساعة؛ للارتقاء بالمكان وخدمة الإنسان في هذه المنطقة تحت توجيهات أمير المنطقة".

عقب ذلك سلّم الأمير خالد الفيصل؛ المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.

الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير مكة يسلّم الوحدات السكنية الجديدة لعدد من سكان الأحياء العشوائية
سبق

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير؛ عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة التي سوف تصل بنهاية عام 2022م، إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة الدكتور مشبب القحطاني؛ في كلمة له، بدعمٍ من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وبتوجيهات من الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ومتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان؛ انطلقت أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة، هذه المرحلة المهمة في تاريخ عروس البحر الأحمر، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالإنسان والعناية به.

وأضاف القحطاني؛ "وفي هذا الصدد تضافرت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، وتحقيقاً لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين ممّن أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، كما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة شملت تقديم قرابة 69 ألف خدمة، من أبرزها التسكين الذي شمل 720 أسرة، ونقل العفش وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال والتطوع، واليوم تتواصل الجهود بتسليم الدفعة الأولى من الإسكان التنموي لــ 107 أسر، التي سوف تتوالى خلال العام الحالي 2022 لتصل إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق ما وجّه به الأمر الملكي الكريم.

وختم وكيل الإمارة كلمته بالقول "إن ما نشهده اليوم يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة هذه البلاد بمواطنيها وحرصها على توفير حياة كريمة لهم تضمن توفير خدمات تتم من خلالها مراعاة متطلبات العصر، ولعلى هنا أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المشاركة كافة التي تعمل على مدار الساعة؛ للارتقاء بالمكان وخدمة الإنسان في هذه المنطقة تحت توجيهات أمير المنطقة".

عقب ذلك سلّم الأمير خالد الفيصل؛ المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
01:37 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:22 PM

شاهد.. أمير مكة يسلّم الوحدات السكنية الجديدة لعدد من سكان الأحياء العشوائية

ضمن جهود تنظيم الأحياء والتسهيل على سكانها وتوفير متطلباتهم

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متعب البقمي - جدة
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سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير؛ عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة التي سوف تصل بنهاية عام 2022م، إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة الدكتور مشبب القحطاني؛ في كلمة له، بدعمٍ من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وبتوجيهات من الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ومتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان؛ انطلقت أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة، هذه المرحلة المهمة في تاريخ عروس البحر الأحمر، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالإنسان والعناية به.

وأضاف القحطاني؛ "وفي هذا الصدد تضافرت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، وتحقيقاً لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين ممّن أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، كما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة شملت تقديم قرابة 69 ألف خدمة، من أبرزها التسكين الذي شمل 720 أسرة، ونقل العفش وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال والتطوع، واليوم تتواصل الجهود بتسليم الدفعة الأولى من الإسكان التنموي لــ 107 أسر، التي سوف تتوالى خلال العام الحالي 2022 لتصل إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق ما وجّه به الأمر الملكي الكريم.

وختم وكيل الإمارة كلمته بالقول "إن ما نشهده اليوم يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة هذه البلاد بمواطنيها وحرصها على توفير حياة كريمة لهم تضمن توفير خدمات تتم من خلالها مراعاة متطلبات العصر، ولعلى هنا أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المشاركة كافة التي تعمل على مدار الساعة؛ للارتقاء بالمكان وخدمة الإنسان في هذه المنطقة تحت توجيهات أمير المنطقة".

عقب ذلك سلّم الأمير خالد الفيصل؛ المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.

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