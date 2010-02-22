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دشّنه "السديس".. تعرَّف على "الروبوت الذكي" لتعقيم الحرمين الشريفين

يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وحاصل على براءة اختراع

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس "الروبوت الذكي" الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.

ويعمل الروبوت بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وبين السديس؛ أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم -بحول الله- في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصديهما من لدن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- وتحقيقاً لرؤية 2030.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دشّنه "السديس".. تعرَّف على "الروبوت الذكي" لتعقيم الحرمين الشريفين
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس "الروبوت الذكي" الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.

ويعمل الروبوت بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وبين السديس؛ أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم -بحول الله- في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصديهما من لدن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- وتحقيقاً لرؤية 2030.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:42 AM

دشّنه "السديس".. تعرَّف على "الروبوت الذكي" لتعقيم الحرمين الشريفين

يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وحاصل على براءة اختراع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس "الروبوت الذكي" الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.

ويعمل الروبوت بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وبين السديس؛ أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم -بحول الله- في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصديهما من لدن قيادتنا الحكيمة -رعاها الله- وتحقيقاً لرؤية 2030.

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