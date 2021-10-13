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أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متر طوليًّا للطرق و176 ألف م2 من الأرصفة المتهالكة

خلال ٩٠ يومًا.. ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 567,081 ألف متر للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يومًا، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق، وذلك من خلال معالجة نحو 201,869 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وتمت صيانة التجهيزات الداخلية لـ11,934 عامود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة، والتي بلغ حجمها 176,650 ألف م2، وإزالة وتحسين 18,803 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 272,585 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 31,819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1,980 مركبة تالفة، ومعالجة 8,065 ألف حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الأشهر الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

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أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متر طوليًّا للطرق و176 ألف م2 من الأرصفة المتهالكة
سبق

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 567,081 ألف متر للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يومًا، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق، وذلك من خلال معالجة نحو 201,869 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وتمت صيانة التجهيزات الداخلية لـ11,934 عامود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة، والتي بلغ حجمها 176,650 ألف م2، وإزالة وتحسين 18,803 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 272,585 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 31,819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1,980 مركبة تالفة، ومعالجة 8,065 ألف حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الأشهر الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
07:23 PM

أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متر طوليًّا للطرق و176 ألف م2 من الأرصفة المتهالكة

خلال ٩٠ يومًا.. ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 567,081 ألف متر للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يومًا، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق، وذلك من خلال معالجة نحو 201,869 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وتمت صيانة التجهيزات الداخلية لـ11,934 عامود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة، والتي بلغ حجمها 176,650 ألف م2، وإزالة وتحسين 18,803 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 272,585 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 31,819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1,980 مركبة تالفة، ومعالجة 8,065 ألف حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الأشهر الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

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