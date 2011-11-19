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حتى لا تخسر أموالك.. 10 محاذير قبل الاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية

يجب أن يأخذها المستثمرون في اعتبارهم وأهمها اتفاقية العميل ومعرفة المخاطر

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عددًا من المحاذير التي يجب أن يأخذها المستثمرون في اعتبارهم عندما يقررون الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتلافي العديد من المخاطر غير التجارية التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نشرت الهيئة إنفوجرافيك يضم عشرة محاذير أساسية تصلح لكل من يرغب في الاستثمار بسوق الأسهم، وهي:

لا تتعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

- التأني في اختيار شركة الوساطة.

- حدد الخدمات التي ستقدمها لك الشركة وتكون في حاجة إليها.

- زيارة شركة الوساطة قبل التعامل من خلالها.

- قم بإجراء مقابلات مع شركات وساطة أخرى لتحديد أفضلها وأنسبها.

- التعرف على قيمة الرسوم والعمولات التي سوف تحصلها منك الشركة مقابل تعاملك معها.

* إقرأ اتفاقية العميل جيدًا وتفهم بنودها وجميع المعلومات ذات الصلة بالحسابات وراجع كل المستندات قبل التوقيع.

- يجب أن تكون أمينًا مع نفسك عند تحديد أهدافك الاستثمارية.

- اعرف كيفية سداد قيمة تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية.

- اعرف درجة المخاطر التي يمكنك تحملها وكيفية اختيار الاستثمار المناسب.

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حتى لا تخسر أموالك.. 10 محاذير قبل الاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية
سبق

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عددًا من المحاذير التي يجب أن يأخذها المستثمرون في اعتبارهم عندما يقررون الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتلافي العديد من المخاطر غير التجارية التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نشرت الهيئة إنفوجرافيك يضم عشرة محاذير أساسية تصلح لكل من يرغب في الاستثمار بسوق الأسهم، وهي:

لا تتعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

- التأني في اختيار شركة الوساطة.

- حدد الخدمات التي ستقدمها لك الشركة وتكون في حاجة إليها.

- زيارة شركة الوساطة قبل التعامل من خلالها.

- قم بإجراء مقابلات مع شركات وساطة أخرى لتحديد أفضلها وأنسبها.

- التعرف على قيمة الرسوم والعمولات التي سوف تحصلها منك الشركة مقابل تعاملك معها.

* إقرأ اتفاقية العميل جيدًا وتفهم بنودها وجميع المعلومات ذات الصلة بالحسابات وراجع كل المستندات قبل التوقيع.

- يجب أن تكون أمينًا مع نفسك عند تحديد أهدافك الاستثمارية.

- اعرف كيفية سداد قيمة تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية.

- اعرف درجة المخاطر التي يمكنك تحملها وكيفية اختيار الاستثمار المناسب.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
03:05 PM

حتى لا تخسر أموالك.. 10 محاذير قبل الاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية

يجب أن يأخذها المستثمرون في اعتبارهم وأهمها اتفاقية العميل ومعرفة المخاطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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832

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عددًا من المحاذير التي يجب أن يأخذها المستثمرون في اعتبارهم عندما يقررون الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتلافي العديد من المخاطر غير التجارية التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نشرت الهيئة إنفوجرافيك يضم عشرة محاذير أساسية تصلح لكل من يرغب في الاستثمار بسوق الأسهم، وهي:

لا تتعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

- التأني في اختيار شركة الوساطة.

- حدد الخدمات التي ستقدمها لك الشركة وتكون في حاجة إليها.

- زيارة شركة الوساطة قبل التعامل من خلالها.

- قم بإجراء مقابلات مع شركات وساطة أخرى لتحديد أفضلها وأنسبها.

- التعرف على قيمة الرسوم والعمولات التي سوف تحصلها منك الشركة مقابل تعاملك معها.

* إقرأ اتفاقية العميل جيدًا وتفهم بنودها وجميع المعلومات ذات الصلة بالحسابات وراجع كل المستندات قبل التوقيع.

- يجب أن تكون أمينًا مع نفسك عند تحديد أهدافك الاستثمارية.

- اعرف كيفية سداد قيمة تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية.

- اعرف درجة المخاطر التي يمكنك تحملها وكيفية اختيار الاستثمار المناسب.

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