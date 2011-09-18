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"البلوي" استثنائياً للتاسعة ببلدية العلا

صدر قرار أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد البليهشي؛ بترقية مدير مكتب رئيس بلدية محافظة العلا عادل بن بركة السويرحي البلوي؛ استثنائياً من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة.

‏وبهذه المناسبة أعرب "البلوي"؛ عن شكره لـ"البليهشي"؛ ولرئيس بلدية محافظة العلا الدكتور محمد مبارك السهلي؛ على هذه الثقة، مؤكداً أنها وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعه -بإذن الله- لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه"، سائلاً الله -العلي القدير- أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

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"البلوي" استثنائياً للتاسعة ببلدية العلا
سبق

صدر قرار أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد البليهشي؛ بترقية مدير مكتب رئيس بلدية محافظة العلا عادل بن بركة السويرحي البلوي؛ استثنائياً من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة.

‏وبهذه المناسبة أعرب "البلوي"؛ عن شكره لـ"البليهشي"؛ ولرئيس بلدية محافظة العلا الدكتور محمد مبارك السهلي؛ على هذه الثقة، مؤكداً أنها وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعه -بإذن الله- لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه"، سائلاً الله -العلي القدير- أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
12:23 PM

"البلوي" استثنائياً للتاسعة ببلدية العلا

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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صدر قرار أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد البليهشي؛ بترقية مدير مكتب رئيس بلدية محافظة العلا عادل بن بركة السويرحي البلوي؛ استثنائياً من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة.

‏وبهذه المناسبة أعرب "البلوي"؛ عن شكره لـ"البليهشي"؛ ولرئيس بلدية محافظة العلا الدكتور محمد مبارك السهلي؛ على هذه الثقة، مؤكداً أنها وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعه -بإذن الله- لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه"، سائلاً الله -العلي القدير- أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

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