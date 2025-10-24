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مضاربة جماعية تطورت لطلقات نارية وقتيل وانتهت بتنفيذ شرع الله

الجاني والمجني عليه سعوديان والواقعة دارت تفاصيلها في حفر الباطن

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة حفر الباطن؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدّى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ، بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مضاربة جماعية تطورت لطلقات نارية وقتيل وانتهت بتنفيذ شرع الله
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة حفر الباطن؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدّى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ، بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
10:04 AM

مضاربة جماعية تطورت لطلقات نارية وقتيل وانتهت بتنفيذ شرع الله

الجاني والمجني عليه سعوديان والواقعة دارت تفاصيلها في حفر الباطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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76,720

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة حفر الباطن؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدّى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ، بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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