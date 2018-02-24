شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مراكز ينبع النخل مصحوبة بزخات من البَرَد

​سالت إثرها بعض الأودية والشعاب.. و"المدني" يحذِّر

شهدت بعض مراكز ينبع النخل عصر اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ وسالت إثرها بعض الأودية والشعاب. ودفعت الأجواء الماطرة الأهالي للخروج والاستمتاع والتنزه في الشعاب.



وشملت الأمطار الغزيرة: مركز السويق وخيف حسين والفرعة والقرص وضاس ووادي عباثر ومركز المثلث التابع لمحافظة العيص.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد.



وجددت مديرية للدفاع المدني للجميع الدعوة لأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، وضرورة تعاون المواطنين والمقيمين، وعدم المجازفة بالنزول إلى بطون الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم السباحة بالمستنقعات المائية الراكدة؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.. واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.