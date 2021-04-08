مصادر.. مشاركة رفيعة للسياحة السعودية في "سوق السفر" بدبي في مايو القادم

40 ألف زائر في عام 2019

كشفت مصادر خاصة لـ"سبق" أن وزارة السياحة السعودية قد أكدت مشاركتها الكبيرة في معرض سوق السفر العربي بدبي، والذي ينطلق الأحد 16 مايو ويستمر حتى 19 من مايو 2021 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسنويًّا تشارك المملكة بجناح سياحي كبير يُعد واحدًا من أكبر المساحات في المعرض، ودائمًا ما تضفي مشاركة المملكة نجاحًا إضافيًّا للمعرض؛ حيث تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق سياحي مصدر لأعداد السياح في الشرق الأوسط.

ومع تلاحق المشروعات السياحية الكبرى والتغييرات في القطاع السياحي السعودي، من الأهمية المشاركة في معرض دبي رغم استمرار جائحة كورونا؛ لتعريف المختصين في قطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها صناعة السياحة السعودية والمشاريع الكبرى في الوقت الراهن بدعم كبير من قيادة المملكة وتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة.

ويُعد المعرض فرصة سنوية للتعريف بالمنتجات والخدمات والوجهات السياحية بالمملكة والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في الوقت نفسه في بناء علاقات مثمرة بين الشركات السياحية الوطنية ونظيراتها الدولية.

يُذكر أن جناح المملكة يشارك فيه سنويًّا جهات عدة منها: (الهيئة العامة للطيران المدني، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والفنادق السعودية، وشركات الطيران، ووكالات السفر، ومنظمو الرحلات ومواسم السعودية).

وسجل المعرض في عام 2019 قبل الجائحة أكثر من 40 ألف زائر من المتخصصين بقطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.