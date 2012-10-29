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"حرس الحدود "يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تم اتخاذ جميع الاحترازات الطبية اللازمة له.. وحالته الصحية مستقرة

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود "يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:45 PM

"حرس الحدود "يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تم اتخاذ جميع الاحترازات الطبية اللازمة له.. وحالته الصحية مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

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