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"التجارة" تحيل متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة المخالفات

لعدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها وإلغاء طلبات المستهلكين

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إحالة متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية؛ بسبب عدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها، وكذلك لعدم إلغاء طلبات المستهلكين بقيمة 228 ألف ريال.

وأضاف: عقوبات النظام تصل مليون ريال، والتشهير، وحجب المواقع، والمنع من مزاولة النشاط.

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"التجارة" تحيل متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة المخالفات
سبق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إحالة متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية؛ بسبب عدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها، وكذلك لعدم إلغاء طلبات المستهلكين بقيمة 228 ألف ريال.

وأضاف: عقوبات النظام تصل مليون ريال، والتشهير، وحجب المواقع، والمنع من مزاولة النشاط.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:05 PM

"التجارة" تحيل متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة المخالفات

لعدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها وإلغاء طلبات المستهلكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إحالة متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية؛ بسبب عدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها، وكذلك لعدم إلغاء طلبات المستهلكين بقيمة 228 ألف ريال.

وأضاف: عقوبات النظام تصل مليون ريال، والتشهير، وحجب المواقع، والمنع من مزاولة النشاط.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,044
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,151

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