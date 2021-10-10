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بدء اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات

أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي وأي مناسبة ثقافية

تبدأ المملكة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة فيما يتعلق بدخول أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أيّ مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، في أغسطس الماضي بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا"، لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

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بدء اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات
سبق

تبدأ المملكة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة فيما يتعلق بدخول أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أيّ مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، في أغسطس الماضي بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا"، لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:04 AM

بدء اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات

أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي وأي مناسبة ثقافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ المملكة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة فيما يتعلق بدخول أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أيّ مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، في أغسطس الماضي بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا"، لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

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