النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائها

شددت على نظام طهران بعدم تقديم المساعدات لأطراف ثالثة في العراق

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.

وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

وزارة الخارجية الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائها
سبق

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.

وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:26 AM

الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائها

شددت على نظام طهران بعدم تقديم المساعدات لأطراف ثالثة في العراق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
9
4,479

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.

وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة