"تصفية" تدشن حملة "حقوقكم أمانة 3" في الأحساء

55 مليون ريال مجموع المساهمات العقارية المتعثرة

أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة لوزارة التجارة، اليوم، حملتها "حقوقكم أمانة 3" في محافظة الأحساء، تحت شعار "حقوقكم ما نخليها"، وذلك برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

وتهدف الحملة إلى إعادة حقوق المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة القديمة التي تولت اللجنة تصفيتها وبيعها واسترداد أموالهم منها بعد سنوات من الانتظار.

وتنظم "تصفية" جناحاً في مجمع العثيم مول لشرح آلية عمل اللجنة وتقديم كافة الخدمات للزوار من بحث مباشر عن أسماء المساهمات وحالاتها أو البحث باسم المساهمين لتسهيل عملية معرفة الاستحقاق من عدمه، خاصة أن الكثير من المساهمين ورثة لا يعلمون عن مساهمة مورثيهم في هذه المساهمات.

وأعلنت "تصفية" أنه يمكن التقدم لأي فرع من فروع البنك العربي لمعرفة الاستحقاق، أو التواصل معها على عناوينها المعلنة عبر موقعها الالكتروني www.tasfiah.sa أو حسابها في تويتر satasfiah @ .

جدير بالذكر أن مجموع المبالغ المرصودة لدى "تصفية" من مساهمات الأحساء العقارية القديمة المتعثرة حوالي 55 مليون ريال لم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد.