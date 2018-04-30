النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تصفية" تدشن حملة "حقوقكم أمانة 3" في الأحساء

55 مليون ريال مجموع المساهمات العقارية المتعثرة

أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة لوزارة التجارة، اليوم، حملتها "حقوقكم أمانة 3" في محافظة الأحساء، تحت شعار "حقوقكم ما نخليها"، وذلك برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

وتهدف الحملة إلى إعادة حقوق المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة القديمة التي تولت اللجنة تصفيتها وبيعها واسترداد أموالهم منها بعد سنوات من الانتظار.

وتنظم "تصفية" جناحاً في مجمع العثيم مول لشرح آلية عمل اللجنة وتقديم كافة الخدمات للزوار من بحث مباشر عن أسماء المساهمات وحالاتها أو البحث باسم المساهمين لتسهيل عملية معرفة الاستحقاق من عدمه، خاصة أن الكثير من المساهمين ورثة لا يعلمون عن مساهمة مورثيهم في هذه المساهمات.

وأعلنت "تصفية" أنه يمكن التقدم لأي فرع من فروع البنك العربي لمعرفة الاستحقاق، أو التواصل معها على عناوينها المعلنة عبر موقعها الالكتروني www.tasfiah.sa أو حسابها في تويتر satasfiah @ .

جدير بالذكر أن مجموع المبالغ المرصودة لدى "تصفية" من مساهمات الأحساء العقارية القديمة المتعثرة حوالي 55 مليون ريال لم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تصفية" تدشن حملة "حقوقكم أمانة 3" في الأحساء
سبق

أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة لوزارة التجارة، اليوم، حملتها "حقوقكم أمانة 3" في محافظة الأحساء، تحت شعار "حقوقكم ما نخليها"، وذلك برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

وتهدف الحملة إلى إعادة حقوق المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة القديمة التي تولت اللجنة تصفيتها وبيعها واسترداد أموالهم منها بعد سنوات من الانتظار.

وتنظم "تصفية" جناحاً في مجمع العثيم مول لشرح آلية عمل اللجنة وتقديم كافة الخدمات للزوار من بحث مباشر عن أسماء المساهمات وحالاتها أو البحث باسم المساهمين لتسهيل عملية معرفة الاستحقاق من عدمه، خاصة أن الكثير من المساهمين ورثة لا يعلمون عن مساهمة مورثيهم في هذه المساهمات.

وأعلنت "تصفية" أنه يمكن التقدم لأي فرع من فروع البنك العربي لمعرفة الاستحقاق، أو التواصل معها على عناوينها المعلنة عبر موقعها الالكتروني www.tasfiah.sa أو حسابها في تويتر satasfiah @ .

جدير بالذكر أن مجموع المبالغ المرصودة لدى "تصفية" من مساهمات الأحساء العقارية القديمة المتعثرة حوالي 55 مليون ريال لم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:35 PM

"تصفية" تدشن حملة "حقوقكم أمانة 3" في الأحساء

55 مليون ريال مجموع المساهمات العقارية المتعثرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
1,126

أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة لوزارة التجارة، اليوم، حملتها "حقوقكم أمانة 3" في محافظة الأحساء، تحت شعار "حقوقكم ما نخليها"، وذلك برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

وتهدف الحملة إلى إعادة حقوق المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة القديمة التي تولت اللجنة تصفيتها وبيعها واسترداد أموالهم منها بعد سنوات من الانتظار.

وتنظم "تصفية" جناحاً في مجمع العثيم مول لشرح آلية عمل اللجنة وتقديم كافة الخدمات للزوار من بحث مباشر عن أسماء المساهمات وحالاتها أو البحث باسم المساهمين لتسهيل عملية معرفة الاستحقاق من عدمه، خاصة أن الكثير من المساهمين ورثة لا يعلمون عن مساهمة مورثيهم في هذه المساهمات.

وأعلنت "تصفية" أنه يمكن التقدم لأي فرع من فروع البنك العربي لمعرفة الاستحقاق، أو التواصل معها على عناوينها المعلنة عبر موقعها الالكتروني www.tasfiah.sa أو حسابها في تويتر satasfiah @ .

جدير بالذكر أن مجموع المبالغ المرصودة لدى "تصفية" من مساهمات الأحساء العقارية القديمة المتعثرة حوالي 55 مليون ريال لم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,989
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة