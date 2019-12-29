النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكافحة العمى تجري في اليوم الرابع 80 عملية جراحية في السنغال

تنفذها الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

مكافحة العمى مركز الملك سلمان للإغاثة جمهورية السنغال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكافحة العمى تجري في اليوم الرابع 80 عملية جراحية في السنغال
سبق

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
06:45 PM

مكافحة العمى تجري في اليوم الرابع 80 عملية جراحية في السنغال

تنفذها الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
967

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة