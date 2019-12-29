قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

مكافحة العمى تجري في اليوم الرابع 80 عملية جراحية في السنغال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-29 قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 06:45 PM

مكافحة العمى تجري في اليوم الرابع 80 عملية جراحية في السنغال تنفذها الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة





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قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.