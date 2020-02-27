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الرئيس الجزائري يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

كان في وداعه بالمطار نائب أمير المنطقة

غادر الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الجزائري يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
سبق

غادر الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:56 PM

الرئيس الجزائري يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

كان في وداعه بالمطار نائب أمير المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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2,449

غادر الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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