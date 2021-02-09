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"موارد الرياض" تنفذ 1000 زيارة تفتيشية وترصد 90 مخالفة وإنذارًا

لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضية 1000 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن رصد ما يقارب من 90 إنذاراً ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تتم بشكل يومي وفق جدولة إدارة التفتيش بالمنطقة والبلاغات الواردة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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"موارد الرياض" تنفذ 1000 زيارة تفتيشية وترصد 90 مخالفة وإنذارًا
سبق

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضية 1000 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن رصد ما يقارب من 90 إنذاراً ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تتم بشكل يومي وفق جدولة إدارة التفتيش بالمنطقة والبلاغات الواردة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:04 PM

"موارد الرياض" تنفذ 1000 زيارة تفتيشية وترصد 90 مخالفة وإنذارًا

لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضية 1000 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن رصد ما يقارب من 90 إنذاراً ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تتم بشكل يومي وفق جدولة إدارة التفتيش بالمنطقة والبلاغات الواردة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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