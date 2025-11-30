"الكلي" يحتفل بعقد قران كريمته

نظم علي بن حامد الكلي حفل عشاء في مدينة بلجرشي، بمناسبة عقد قران كريمته على الشاب محمد المساعد، بحضور الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة موفقة.
نظم علي بن حامد الكلي حفل عشاء في مدينة بلجرشي، بمناسبة عقد قران كريمته على الشاب محمد المساعد، بحضور الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة موفقة.
نظم علي بن حامد الكلي حفل عشاء في مدينة بلجرشي، بمناسبة عقد قران كريمته على الشاب محمد المساعد، بحضور الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة موفقة.
نظم علي بن حامد الكلي حفل عشاء في مدينة بلجرشي، بمناسبة عقد قران كريمته على الشاب محمد المساعد، بحضور الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة موفقة.